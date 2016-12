Lokalgeschehen

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Günter, kannst Du mal …?

Günter Schulz, „Vadder“ des MSC Pflückuff, konnte am Samstag seine Auszeichnung als Nachbar mit Herz gar nicht richtig fassen. Schatzmeisterin Katrin Brauer, MSC-Pflückuff-Vereinschef Ralf Hampicke, Schulz, Andrea Keil, Sparkasse Leipzig, und Vereinsvize Christoph Tum. (v. l. n. r.) freuten sich gemeinsam über die Auszeichnung.

Foto: TZ/Th. Manthey

Torgau/Gniebitz. Die Überraschung ist der Torgauer Zeitung gelungen. Absolut! Samstag gegen 20 Uhr tauchte der TZ-Sportchef zusammen mit Andrea Keil von der Sparkasse Leipzig bei der Weihnachtsfeier des MSC Pflückuff auf. Was wollen denn die hier, frage sich der eine und andere. Und als MSC-Vereinschef Ralf Hampicke dann das Mikrophon ergriff und kurz um Gehör bat, da Thomas Manthey und die Frau von der Sparkasse ein Anliegen haben, war es augenblicklich ziemlich leise in der Location „Altes Lager“. Tja, Adventszeit, Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit der Überraschungen, Geschenke, Heimlichkeiten und der Emotionen. Nach kurzer Anmoderation bat Manthey Günter Schulz nach vorn. Der Gniebitzer, der am 31. Januar seinen 80. Geburtstag feiert, war perplex. Was, ich? Was passiert denn jetzt hier, fragte sich der nette Senior. „Günter, wir wollen und werden dich heute einmal auszeichnen!“.



Was für eine Überraschung. Außer MSC-Vorstandsmitglied Katrin Brauer, die Günter als Kandidat für die TZ-Aktion „Nachbarn mit Herz“ vorschlug und schon glaubte, dass ihr Vorschlag gar nicht berücksichtigt wurde, wusste niemand vom MSC Pflückuff und auf dem Saal davon. Um so größer war das Erstaunen, die Freude bei den jungen und alten Vereinsmitgliedern, bei den am Samstag anwesenden Sponsoren und Könnern wie auch zahlreichen Freunden der Pflückuffer Motorsportler, als sie von Günters Auszeichnung erfuhren und zollten dem Auszeichnungsakt viel Applaus. Ja, der Günter hat es verdient, so der einhellige Tenor. Günter Schulz ist seit 20 Jahren beim MSC Pflückuff tätig. Bringt sich ein, wo er nur kann, ist immer da, wenn er gebraucht wird. Er ist ein Typ, der auf Menschen zu geht, fragt, hilft und handelt. Seine um Jahre jüngeren Vereinsmitglieder wie auch zahlreiche Besucher von Veranstaltungen und Rennen auf dem Terrain am Österreicher in Neiden nennen ihn „Vadder“ des MSC Pflückuff. Und er ist gern mit den jungen Leuten zusammen, von denen die meisten seine Enkelkinder sein könnten.



Seinen ersten Kontakt hatte der gebürtige Köthener im Jahr 1997. Er meldete sich auf einen Aufruf in der TZ, dass der MSC Pflückuff Streckenposten für die Rennen am Österreicher sucht. Nach kurzer Einführung und Einweisung stand er an der Strecke, tat mit Gewissen, Übersicht und Zuverlässigkeit sein Amt und blieb bei den „Pflückuffern“ hängen. Denn der Offroad-Motorsport ist interessant, fetzt und braucht Leute. Der Wahl-Gniebitzer, dessen lange Jahre schwer kranke Frau 2015 verstarb und dem im Frühsommer 2016 eine Lungenembolie zu schaffen machte, übernahm dann alsbald die Öffentlichkeitsarbeit im Verein und kümmerte sich mit um die Akquise, Betreuung und Schulung der Streckenposten. Täglich investiert der 79-Jährige zwei Stunden in seinen Verein. Schreibt Pressetexte und arbeitet Berichte für die Vereinshomepage zu. Bei Rennveranstaltungen ist er zumeist von Freitag bis Sonntag im Einsatz. Und er erledigt seinen Job mit einem hohen Maß an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Günter, der selbst nie ein aktiver Motorsportler war, ist mittlerweile fast 20 Jahre beim MSC Pflückuff. Der Verein ist seine Ersatzfamilie. Und bei Ralf, Jaqueline, Christoph, Matthias, Andreas, Konny, Marcel und wie sie auch alle heißen, fühlt er sich pudelwohl. Und er ist froh darüber, dass er als alter „Zopp“ bei den jungen Leuten so einen guten Stand hat und von denen anerkannt wird. Günter Schulz ist ein Schlag Mensch, den sich jeder Verein wünscht.