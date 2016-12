Lokalgeschehen

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Torgau weiterhin auf dem letzten Platz





Nordsachsen. Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland nimmt weiter zu. Dies hält das Wirtschaftsforschungsunternehmen Creditreform in seinem Schuldneratlas fest, welchen es vergangenen Monat veröffentlichte. Demnach gingen die Zahlen der Überschuldungsquote seit dem Jahr 2013 immer weiter nach oben, von 9,81 auf 10,06 Prozent. Damit sind rund 6,8 Millionen Bürger in Deutschland verschuldet, ein Anstieg von 131 000 Menschen. Stichtag der Messungen war der 1. Oktober. Eine Überschuldung liegt, laut Paragraph 19 der Insolvenzordnung der Bundesrepublik Deutschland, genau dann vor, „wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.“ Soll heißen, wenn ein Schuldner nicht in der Lage ist, seinem Gläubiger das Geld zurückzuzahlen, ist er überschuldet. Betrachtet man die Unterschiede von Ost und West im direkten Vergleich, fällt auf, dass im Jahre 2011 die Überschuldungsquote innerhalb der neuen Bundesländer mit 9,29 Prozent um 0,11 Prozent unter der der alten Bundesländer liegt.



Nach diesem Jahr änderte sich dieser Umstand jedoch schlagartig und die Quote des Westens lag in jedem Jahr knapp unter der des Ostens. Der aktuelle Stand beträgt genau 10 Prozentpunkte in den alten Bundesländern sowie 10,43 in den neuen. In konkreten Zahlen sind dies 5,73 überschuldete Personen im Westen und 1,12 im Osten Deutschlands. Dabei ist es besonders Sachsen-Anhalt, welches in den neuen Bundesländern die Gesamtquote mit 12,74 Prozent nach oben bringt. Damit liegt das am meisten verschuldete, alte Bundesland auf Bundesebene jedoch lediglich auf Platz drei, direkt hinter Berlin und Bremen. Mit einer gerade einmal 9,89 Prozent starken Überschuldungsquote und nur knapp 330 000 überschuldeten Menschen belegt Sachsen den viertletzten Platz.



Geht man hier in die Tiefe bemerkt man, dass nach der Stadt Leipzig der Landkreis Nordsachsen in der Region Leipzig die höchste Quote überschuldeter Personen vorzuweisen hat. Zwar liegt dieser mit knapp 11 Prozent deutlich hinter den 13,5 Prozent der Großstadt, allerdings auch fast ein Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Seit der letzten Messung zum 1. Oktober ist die nordsächsische Quote um 0,45 Prozent gestiegen. Innerhalb des Landkreises hat besonders Torgau mit einer sehr hohen Überschuldungsquote zu kämpfen, welche weit über Landes- und Bundesdurschnitt hinausgeht. So sind es in der Elbestadt knapp 2650 Bürger, welche laut Definition als überschuldet gelten. Auch im letzten Jahr belegte Torgau bereits den Platz mit der höchsten Quote, allerdings ist diese seither um noch einmal 0,31 Prozent gestigen, von 12,32 auf 12,65 Prozent. Ebenfalls identisch zum Vorjahr ist die Position Schildaus innerhalb des Vergleiches der Kommunen. Mit gerade einmal 6,02 Prozent ist die Gneisenaustadt klarer Spitzenreiter und weist auch eine kaum schlechter gewordene Quote als im Jahr 2015 auf. Dort lag Schildau bei gerade einmal 6 Prozent, diesmal kamen lediglich 0,02 Punkte hinzu. Auch Mockrehna ist im Ranking ganz vorn mit dabei und belegt Tabellenplatz 2, mit 6,37 Prozentpunkten.