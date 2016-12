Lokalgeschehen

Donnerstag, 22. Dezember 2016

"Ich ziehe in Schildau die Reißleine!"

Dirk Kamella

Foto: TZ/Archiv

Schildau. In den vergangenen Jahren hat Veranstaltungsmanager Dirk Kamella versucht, das Volkshaus in seinem Heimatort mit Veranstaltungen zu beleben. Trotz vielversprechenden Auftakts mit proppevollem Haus sollte sich in den darauf folgenden Jahren keine Kontinuität einstellen. Jetzt zieht Kamella die Konsequenzen. Wie die aussehen, erfuhr die TZ im Interview.



TZ: Sie haben den Vorverkauf der Karten für die Neujahrsgala im Schildauer Volkshaus eingestellt. Warum?

Dirk Kamella: Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir deutlich weniger Karten verkauft als erhofft. Es hat sich sehr deutlich abgezeichnet, dass wir nicht genügend Karten verkaufen werden, um die Veranstaltung in Schildau kostendeckend zu fahren.



Was passiert mit den bereits verkauften Karten?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer sich das Konzert nicht entgehen lassen möchte, kann mit den Karten die gleiche Veranstaltung am 8. Januar, 16 Uhr, im Kulturhaus Plessa besuchen. Natürlich ist es auch möglich, die Karten dort zurückzugeben, wo man sie erworben hat. Ich werde zum Schildauer Konzerttermin aber auch im Volkshaus sein, um die Leute zu empfangen, die nichts von der Absage mitbekommen haben.



Was bedeutet die Absage für Ihr weiteres Engagement in Schildau?

Ich hatte es mir gewünscht und fest vorgenommen, das Volkshaus wieder wach zu küssen. Aber ich muss auch betriebswirtschaftlich denken, und eine Kulturraumförderung bekomme ich nicht. Ich habe es in den vergangenen fünf Jahren mit ausgewählten Angeboten probiert, die woanders funktionieren. Aber die Bevölkerung hier will das offenbar nicht. Das war‘s für Schildau. Ich ziehe die Reißleine. Ich lebe hier, die Arbeit findet woanders statt. Es tut mir nur leid für die Kunden, die uns treu waren.