Lokalgeschehen

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Kraftfahrer können ab Freitag wieder nach Prettin übersetzen

Unter Wasser wurden Teile der Spundwand entfernt.

Foto: R. Rabe

Dommitzsch. Spektakulärer Taucheinsatz an der Fährbuhne bei Dommitzsch. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erfolgten am gestrigen Mittwoch Arbeiten unter Wasser. Das heißt, ein Taucher musste mit Spezialausrüstung ausgestattet in die eiskalte Elbe steigen, um Teile der Metallspundwand abzuschweißen und den sogenannten Verbundkasten auf Höhe zu bringen. Diese Stahlkonstruktion schützt die Fährbuhne künftig vor Unterspülung und vor Erosion. Gute Nachricht in diesem Zusammenhang für alle Kraftfahrer: Ab dem morgigen Freitag soll der Fährbetrieb nach rund sechswöchiger Pause endlich wieder aufgenommen werden. Die Bauarbeiten standen diese Woche kurz vor dem Abschluss. Auf Dommitzscher Seite war das Pflaster bereits neu verlegt, auf Prettiner Seite sollten Dienstag die letzten Handgriffe dazu anstehen. „Ursprünglich wollten wir die Maßnahme ja bis 15. Dezember geschafft haben.



Aber zuletzt gab es noch einmal Probleme, die Baugrube trocken zu bekommen“, erklärte Reik Romanus, Sachbearbeiter für Straßen- und Tiefbau im Rathaus Annaburg. Davor hatten schon die Untersuchungen des Kampfmittelberäumungsdienstes für Verzögerungen gesorgt. Die Freigabe dauerte länger als erwartet. Rund 417 000 Euro hat die Stadt Annaburg als Verpächter der Fähre in die Sanierungsarbeiten investiert. Es handelte sich um eine Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013, die die Kommune zu 100 Prozent gefördert bekam.

Auf einer Länge von 17 Metern auf Dommitzscher Seite und auf 22 Metern auf Prettiner Seite wurde das Granitpflaster komplett herausgenommen und durch neue Steine ersetzt. Den Auftrag führten auf sächsischer Seite die EZEL Torgau GmbH und auf anhaltischer Seite die ZBO Bau GmbH Jessen aus. Beide Betriebe sorgten auch für eine bessere Befestigung der Fährbuhnen. Zusätzlich sollte auf Prettiner Seite noch eine sogenannte Slipanlage errichtet werden. Sie ist für das Fährboot, für Einsatzkräfte der Wasserrettung und für Übungen der Feuerwehr gedacht.