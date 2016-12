Lokalgeschehen

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Mockrehnaer Marktlandschaft verändert sich

Mockrehna. Netto will ausbauen, Penny umziehen und ein Baumarkt soll neu dazukommen: Die Einkaufslandschaft von Mockrehna wird sich künftig anders darstellen als derzeit. Am Dienstag wurde der Gemeinderat über entsprechende Vorhaben informiert. Konkret hieß es, dass sich der Netto-Markt am aktuellen Standort erweitern will. Die gegenüberliegende Penny-Filiale hingegen wolle einen neuen Standort beziehen und einen modernen Markt nach aktuellen Standards mit Bäcker und Fleischer im Vorraum errichten. Als neuer Standort ist die Freifläche zwischen der Kirche und dem Fliesenhandel Witzig geplant. Für den entsprechenden Bereich muss zuvor noch ein Bebauungsplan erstellt werden. Bereits im März dieses Jahres war jener Standort im Gespräch für einen neuen Supermarkt, damals noch Netto. Dem Beschluss für einen B-Plan hatte der Rat nur mit knapper Mehrheit zugestimmt. Nun soll das Vorhaben mit Verzögerung in Angriff genommen werden. Wenn alles gut geht, dann wird auch der jetzige Penny-Markt künftig nicht leer stehen. Das Gebäude könnte dann der RHG Bau- und Gartenmarkt mit jetzigem Sitz in Audenhain übernehmen, dort sei man auf der Suche nach einem neuen Standort.