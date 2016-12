Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Heiligabend wird zum Freundestreff

Thomas Lindner, Rico Hannemann, Andy Rohrbach und Sebastian Weiße (v.l.) treffen sich nach der Weihnachtsbescherung in ihrer Stammkneipe „Zum Alten Fritz“.

Foto: Norbert Töpfer

Torgau. Wer geht schon Heiligabend in die Gaststätte? Dieser Tag gehört den Angehörigen, ist vor allem ein Fest für die Kinder, die sich über Geschenke freuen. Natürlich nur, wenn genügend Geld im Haushalt vorhanden ist, was bei vielen Menschen der Region jedoch nicht der Fall ist. Und doch suchen zahlreiche Mitbürger an diesem eigentlich besinnlichen Abend Lokale auf, um Freunde zu treffen. Froh über offene Gaststätten sind zudem zahlreiche Alleinstehende, die diese Stunden nicht allein verbringen möchten. Mit einem vollen Haus am Heiligen Abend rechnet Janine Dornbusch. Ihre Szenekneipe „Zum alten Hut“ in der Torgauer Holzweißigstraße ist nach dem schlimmen Brand in der Nacht zum 7. Mai 2015 seit 30. Juli dieses Jahres wieder geöffnet. „Ich werde wie immer seit 2008 ab 20 Uhr mit meiner treuen Mitarbeiterin unsere Gäste bewirten. Und zwar mit Freude. Der Vorweihnachtsstress fällt in diesen Stunden von den Leuten ab. Diese letzten Tage des Jahres sind doch eine tolle Zeit für uns alle, sagt die 37-Jährige und ergänzt sofort: „Außerdem treffen sich bei uns an diesem Abend viele Freunde, die inzwischen woanders wohnen. Ich freue mich immer wieder auf Heiligabend, auch wenn es übervoll sein wird.“ Außerdem verrät die Hut-Chefin: „Der 24. Dezember ist geschäftlich einer der stärksten Tage des Jahres.“ Ihre Strategie sei indes nicht, an diesem Tag der Familie vor allem Alleinstehende anzulocken, die sich einsam fühlen.



„Aber diese Menschen sind genauso willkommen wie jeder andere Gast.“ Sogleich weist sie stolz auf ein prägendes Merkmal ihres Lokals hin: „Irgendwen, mit dem man reden kann, trifft man bei uns immer.“ Ihre nicht gerade familienfreundliche Arbeitszeit ist kein Problem für die Gastronomin. Im Gegenteil: „Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Deshalb ist es auch kein Stress für mich, manchmal erst am Morgen ins Bett zu kommen, wenn andere schon wieder aufstehen. Hier in meinem Lokal kann ich sein wie ich bin“, sagt die junge Frau, deren Lebensgefährte als Elektrotechniker einem Job mit normaler Arbeitszeit nachgeht. Allerdings in der Region Leipzig, in der er auch wohnt. „Bei solch unterschiedlichen Jobs und aufgrund der relativ großen Entfernung müssen wir uns einfach arrangieren. Manchmal fahre ich noch frühmorgens zu ihm.“ Mit ihren Stammgästen ist Janine Dornbusch hochzufrieden. „Sie kommen aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen. Eine bestimmte Klientel gibt es nicht.“



In der Ritterstraße wird Heiligabend das Leben toben. Und zwar in der „Rumpelkammer am Schloß“ von Inhaber Andreas Schubert. „Seit 19 Jahren öffnen wir am Heiligen Abend um 19.30 Uhr. Und es ist stets voll. An diesem Tag merke ich immer, wie viele Leute in Torgau fehlen. Zahlreiche dieser inzwischen meist in den Alten Bundesländern wohnenden Männern und Frauen treffen sich bei uns“, sagt der Kneipenchef, der seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Er öffnet zu Heiligabend nicht aus Prestigegründen. „Es lohnt sich einfach, weil so viele Gäste kommen, viel mehr als sonst. Ab 22 Uhr ist es richtig voll. Um diese Zeit sind 100 Leute in unseren Räumen.“ Kneipenboss Schubert ist es gewohnt, kein normales Familienleben führen zu können, zumal er seine Gaststätte ohne Ruhetag betreibt. „Oft ist es so, dass ich schon in meinem Lokal bin, wenn meine Frau abends nach Hause kommt. Und wenn sie früh auf Arbeit fährt, schlafe ich noch.“ Denn manche Gäste verlassen die Rumpelkammer erst frühmorgens gegen 5.30 Uhr.



Schubert verrät sogar schmunzelnd seinen Arbeitszeit-Rekord: „Das war ich ab 19.30 Uhr in meinem Pub und die letzten Gäste sind am nächsten Tag um 11.30 Uhr gegangen.“ Er berichtet von Touristen, die mit den Elbe-Kreuzfahrtschiffen in Torgau Station machen. „Einige habe ich am späten Nachmittag mit dem Gesangsbuch in der Kirche gesehen. Später hatten sie bei mir in der Kneipe einen anderen Gegenstand mit Henkel in der Hand und tranken reichlich daraus.“ Und Moses, so der Spitzname Schuberts, erzählt locker weiter von seiner rustikalen Kneipe ohne Tischdecken und Blumenvasen. „Manche der Amerikaner, die bei uns einkehren, wähnen sich bei mir in einem Museum. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, was sie hier alles so entdecken in meiner Rumpelkammer.“ Schubert ist trotzdem nicht euphorisch, wenn er als Gastronom über Torgau nachdenkt: „Es gibt zwar zu viele Lokale. Aber die Einwohner unserer Stadt nutzen viel zu wenig von dem, was ihnen geboten wird.“



Zum Gaststättenbereich innerhalb von 500 Meter zählt das Lokal „Zum Alten Fritz“ in der Breiten Straße. Sabine Meyer, die das Lokal von Besitzer Torsten Linke seit 2008 leitet, öffnet um 19 Uhr für ihre Gäste, „die für uns wie eine Familie sind“. Sie ist sicher, dass zum Heiligabend erneut mehr kommen als sonst. „Weil viele unsere Stammkunden auch ihren Weihnachtsbesuch mitbringen.“ Sie setzt zudem auf zahlreiche alleinstehende Männer und Frauen. „Die fühlen sich wohl bei uns. Warum sollen sie gerade am Heiligen Abend allein zu Hause sitzen“, sagt die 48-Jährige.



Übrigens: In DDR-Zeiten musste auf Anweisung der Stadtverwaltung am Abend des 24. Dezember ein Lokal in der Kreisstadt geöffnet haben. Damit sollte vor allem Alleinstehenden die Möglichkeit gegeben werden, Heiligabend in einer Gemeinschaft verbringen zu können.

Nach vielen Jahren Pause öffnet morgen Carola Lehmann zum Heiligabend ihr Lokal „Mohrrübe“ in den Torgauer Abfindungen, und zwar bereits um 17.30 Uhr. „Einige meiner Stammgäste haben mich darum gebeten. Für mich ist es kein Problem, weil unsere Enkel dieses Jahr unterwegs sind. Denn normalerweise ist es für meinen Mann und mich Brauch, diesen Tag mit der Familie zu verbringen“, erklärt die 58-jährige Gastronomin und fügt an: „Die große Nachfrage hat mich überzeugt.



Mal sehen, wie es die Leute annehmen. Ich rechne mit 20 Gästen und werde Kartoffelsalat mit Bockwurst anbieten. Wer möchte, kann natürlich À-la-carte essen.“ Zum sechsten Mal öffnet Bernd Möller am Heiligen Abend ab 19 Uhr sein Gartenlokal „Abendfrieden“ (Dahlener Straße). „Das wird gut angenommen. Und es kommen nicht nur Stammgäste. Wir bieten weihnachtliche Traditionsgerichte aus unserer Region an“, erklärt der 63-Jährige. Die Mehrzahl der Gastronomen der Region gönnen sich am Heiligen Abend wenigstens einen Tag Pause. Dazu zählt Michael Borisch, Betreiber des Restaurants im Kulturhaus Torgau. „Ich öffne nicht wegen möglicherweise fünf Gästen. Dafür lohnt sich der Aufwand nicht.“ Beatrix Dörge, Chefin von „Herr Käthe“ in der Torgauer Katharinenstraße, lässt ebenfalls die Pforten geschlossen. „Wir arbeiten das ganze Jahr, auch an allen Feiertagen. Wir wollen wenigstens Heiligabend genießen.“





Im unten stehenden Link können Sie eine Übersicht der Öffnungszeiten ausgewählter Lokalitäten zum Jahreswechsel als PDF herunterladen.





Weitere Informationen zu diesem Beitrag

Oeffnungszeiten Gastronomie zum Jahreswechsel