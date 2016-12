Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Landkreis sucht neue Azubis

Nordsachsen. Die Kreisverwaltung sucht Verstärkung und will auch kommendes Jahr ausbilden. Die dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung beginnt am 1. September. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt die Ausbildung zum Straßenwärter. Auch Geomatiker werden ausgebildet. Start hier ist allerdings schon ab dem 1. August. Infos unter www.landkreis-nordsachsen.de – Unterpunkt Landratsamt/Karriere erhältlich.