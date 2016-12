Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Kreismusikschule "Heinrich Schütz" zeigte auf Weihnachtsgala im Kulturhaus ihr ganzes Repertoire



Foto: TZ/Lindner

Torgau. Es war ein ganz besonderes Konzert in diesem Jahr. Das sagte auch Elvira Dreßen als Organisatorin der Weihnachtsgala aus dem Hause der Torgauer Kreismusikschule „Heinrich Schütz“. „Wir hatten alles im Aufgebot, was wir als Musiker im Repertoire haben.“ Neben den Vorzeige-Künstlern der Musikschule standen auch diverse Nachwuchsmusiker auf der Bühne im Kulturhaus. Eine Trommelgruppe der Lebenshilfe (Foto) fand sich ebenfalls im Programm wieder und erhielt vom Publikum den wohl größten Applaus des Abends. Diesem gehörte, wie Dreßen betonte, neben „unserem künftigen Chef“ Rayk Bergner, der ab Januar Leiter des landkreiseigenen Betriebs Bildungsstätten fungiert, erstmals bei einer Weihnachtsgala der Musikschule auch Landrat Kai Emanuel an.



Ganz besonders still wurde es im Saal, als mit Mohammad Nihad Alabed (Foto rechts) ein syrischer Flüchtling die Bühne betrat und eine Gitarren-Improvisation spielte. „Gerade in diesen Tagen sehe ich das auch als wichtiges Symbol“, so Dreßen, die sich damit auf den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Montag bezog. Diese Geschehnisse beeinflussten das Programm der Gala auch dahingehend, dass statt dem eigentlich geplanten Lied „O du fröhliche“ zum Abschluss des Konzertes „Vom Himmel hoch“ gesungen wurde. Das von Martin Luther geschriebene Lied stelle eine wichtige Botschaft dar.