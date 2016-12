Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Unbeschwert die Feiertage genießen

Fachapothekerin Heike Brandt (l.), Inhaberin der Apotheke am Friedrichplatz und der Bären-Apotheke in Torgau mit ihrem Team vom Friedrichplatz wünschen unbeschwerte Feiertage.

Foto: TZ/Lehmann

Torgau. In der Weihnachtszeit muss unser Magen einiges ertragen: Jedes Jahr verdrücken wir Unmengen an Plätzchen, Glühwein und Gänsebraten – kein Wunder, dass sich der Magen irgendwann zur Wehr setzt. Häufig sind Völlegefühl, Blähungen und Sodbrennen die Folge eines üppigen Festschmauses. Zum Glück lassen sich Magen-Darm-Beschwerden meist mit ein paar einfachen Tricks lindern. Fachapothekerin Heike Brandt, Inhaberin der Apotheke am Friedrichplatz und der Bären-Apotheke in Torgau, hat für Sie einige Tipps zusammengestellt, mit denen Sie lästige Magen-Darm-Beschwerden schnell wieder loswerden und wie Sie die Weihnachtszeit mit all ihren süßen und deftigen Verführungen in vollen Zügen genießen!



Ausreichend bewegen: Bewegen Sie sich regelmäßig, um Verdauungsproblemen vorzubeugen. Das fällt bei kalten Temperaturen nicht immer leicht, lässt sich aber einrichten: Machen Sie einfach nach dem Weihnachtsmarktbummel noch einen flotten Winterspaziergang oder besuchen Sie die Schwimmhalle in Torgau. Bewegung wirkt wie eine sanfte Massage von Magen und Darm und regt so die Muskulatur der Verdauungsorgane an.



Ausgewogen essen: Achten Sie in der Weihnachtszeit trotz aller verlockenden Leckereien darauf, beim Essen einen Ausgleich zu schaffen: Nehmen Sie vor dem fettigen Gänsebraten beispielsweise einen Salat zu sich. Viele Gemüse enthalten basische Mineralstoffe, die die überschüssige Säure aus dem Verzehr von Fleisch, Wurst oder Backwaren neutralisieren. Das ist gesund und entlastet Magen, Leber und Darm. Chicorée unterstützt auf Grund seiner Bitterstoffe ganz natürlich die Fettverdauung und kann auch nach dem Essen anstelle eines Kräuterlikörs verzehrt werden. Abends sollte man lieber etwas Leichtes, wie eine warme Suppe, essen.



Wundermittel Ingwer: Er ist nicht nur zur schnellen Linderung von Erkältungskrankheiten geeignet, sondern wirkt auch gegen Übelkeit und Erbrechen schnell und zuverlässig. Die ätherischen Öle des Ingwers verbessern die Magenbewegung. Kauen Sie bei Übelkeit einfach ein Stück frischen Ingwer oder machen Sie sich einen Ingwertee.



Wärme bei Bauchweh: Eine Wärmflasche ist oftmals das beste Hausmittel. Durch die Wärme entspannen sich die verkrampften Muskeln und der Magen-Darm-Bereich wird besser durchblutet. Kuscheln Sie sich mit Wärmflasche und Decke aufs Sofa – so lassen kleine Magenverstimmungen schnell wieder nach. Auch feucht-warme Wickel haben sich bei Magen-Darm-Beschwerden bewährt. Anstelle eines Verdauungsschnapses kann man pflanzliche Tinkturen nehmen, die genau die richtigen Inhaltstoffe in der wirksamen Konzentration enthalten. Ebenso wirkt ein Kräutertee mit Kamille, Pfefferminze, Anis oder Fenchel Wunder.



Lästige Blähungen: Zu viel, zu hastig, zu fett und einseitig gegessen, führt häufig zur übermäßigen Gasansammlung im Körper. Nehmen sie sich Zeit und genießen das Essen in aller Ruhe ohne Hektik und Stress. Außerdem fördert Kümmel die Verdauung und wirkt krampflösend, deswegen ist er besonders bei Blähungen empfehlenswert. Würzen Sie schwer verdauliche oder blähende Speisen am besten von vornherein damit, dann sind diese besser bekömmlich. Neben Kümmel ist auch frische Petersilie zur Bekämpfung von Blähungen geeignet.

Leichte Kost wählen: Auf süße und fettige Weihnachtsleckereien sollten Sie bei Durchfall unbedingt verzichten. Sind die ersten Beschwerden abgeklungen, können Sie auf leichte Kost wie Zwieback, Gemüsebrühe, gekochte Möhren oder geriebenen Apfel zurückgreifen. Auch Bananenmus, Kartoffelbrei und Haferschleim sind aufgrund ihrer stopfenden Wirkung gut geeignet.



Sodbrennen vorbeugen: Wenn Sie Ihren Magen mit Bratwurst, Pommes, gebrannten Mandeln, Crêpes und Glühwein gleichzeitig belasten, kann das dem Magen schon einmal sauer aufstoßen. Mehrere kleine Mahlzeiten, Kaffee und alkoholische Getränke in Maßen werden besser vertragen. Essen sie abends möglichst wenig und meiden sie eiskalte Getränke und Eis.



Abhilfe bei Sodbrennen: Ein einfaches Mittel gegen akutes Sodbrennen ist ein großes Glas Wasser oder Milch trinken. Ein paar Haferflocken langsam und gründlich kauen, führt auch zur Linderung der Beschwerden. Jeder hat da so sein eigenes Hausmittel. Verzichten Sie aber unbedingt auf sehr süße, säurehaltige und fettige Gerichte und Getränke sowie schwere Mahlzeiten am Abend.



Durchfall stoppen: Bei leichtem Durchfall kann ein Tee aus Brombeerblättern oder getrockneten Heidelbeeren hilfreich sein. Die enthaltenen Gerbstoffe dichten die Schleimhaut ab. Bei kaltem Winterwetter wärmt ein solcher Tee außerdem auch wunderbar von innen. Am wichtigsten ist es, den Flüssigkeits- und Mineralstoffverlust auszugleichen. Es gibt auch eine gut wirksame Lösung aus der Apotheke.



Verstopfung lindern: Nicht nur Durchfall sondern auch Verstopfungen sind quälend. Bewährt haben sich getrocknete Pflaumen bzw. der Saft. Sehr wirksam sind ein Tee aus Faulbaumrinde oder Sennesblättern sowie der Zusatz von Floh- bzw. Leinsamen. Die Beeinflussung der Flüssigkeitsregulation im Darm sorgt dafür, dass die Verdauung wieder in Schwung kommt. Auch eine Tasse Kaffee und ausreichend Bewegung können zur Besserung führen.