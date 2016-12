Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Pflegekurs für Nachbarschaftshelfer

Nordsachsen. Um sich als Nachbarschaftshelfer zu engagieren, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dies ist unter anderem die Teilnahme an einem Pflegekurs „Nachbarschaftshilfe Grundkurs“. Dieser Kurs findet am 23. Januar 2017 von 10 bis 17 Uhr in Torgau statt. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Hintergrund: „Selbstbestimmt leben bis ins hohe Alter“ ist ein Wunsch vieler Menschen. Um im Alter nicht alleine zu sein und wenn Angehörige nicht da sein können, gibt es verschiedene Unterstützungsangebote. Ziel ist es, dass Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können. Nachbarschaftshelfer helfen Pflegebedürftigen im Alltag, beispielsweise beim gemeinsamen Einkauf und begleiten die Senioren zum Arzt, bei Behördengängen oder zu Seniorentreffen. Die Betroffenen werden dabei stundenweise betreut und die pflegenden Angehörigen können in dieser Zeit entlastet werden.

Nähere Informationen zum Thema „Nachbarschaftshelfer“ und zu den Möglichkeiten der Anmeldung erhalten Sie bei der Pflegekoordination des Landkreises Nordsachsen unter der Telefonnummer 03421 758 6204.