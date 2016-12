Die Freizeitseite vom 23. Dezember als Download

Freizeit

Freitag, 23. Dezember 2016

– In der Stadtbibliothek Torgau werden Heike Setzermann und Dirk Vorwerk am 6. Januar eine Multivisionsshow über die Reise durch Skandinavien veranstalten.

– Schlagerlegenden Lena Valaitis und Chris Roberts begeistern am 7. Januar im Kulturhaus ihre Fans.

– Eine Übersicht über die Ausflugsziele und Öffnungszeiten der musealen Einrichtungen in der Kreisstadt über die Feiertage.

– Tanzbegeisterte kommen bei der Ü30 Party mit LaserShow am 25. Dezember im Kulturhaus auf ihre Kosten.

– Wochenendtipps aus der Rumpelkammer, Kapstock2016, Event-Galerie



