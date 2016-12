Lokalsport

Freitag, 23. Dezember 2016

Eine Nullnummer am Jahresende

Verletzte sich: Victoria Steinert

Foto: TZ/Archiv

Volleyball. 1. Bezirksklasse/Frauen SV Einheit Borna – TSV Schildau 3:0.

Die Schildauerinnen hatten sich für das letzte Spiel in diesem Jahr eigentlich mehr vorgenommen. Gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenersten SV Einheit Borna sollte das Punktekonto aufgefüllt werden. Leider blieb es beim „sollte“. Auch wenn es keine leichte Aufgabe werden würde, starteten die TSV-Mädels motiviert und voller Selbstvertrauen in die Partie. Borna setzte Schildau von Beginn an mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen unter Druck. Eine unsaubere Annahme machte es Zuspielerin N. John schwer, Schildaus Angreifer kamen nicht in Fahrt, Borna führte schnell. Beim Stand von 12:17 brachte eine Auszeit die gewünschte Wirkung – die TSV-Mädels erwachten aus dem kollektiven Winterschlaf. Mit einer guten Feldabwehr wurde es Borna schwer gemacht. Schildau kämpfte sich wieder ran, musste den ersten Satz dennoch abgeben (21:25).



Im 2. Satz zeigten die Gäste, wenn auch erst nach einem verschlafenen Start, ihr Können. Mittelblockerinnen M. Golubka und V. Steinert passten sich dem schnellen Angriffsspiel des Gegners immer besser an und machten wichtige Punkte. Es schien zu laufen, bis ein Schreck durch die Mannschaft ging: V. Steinert verletzte sich bei der Blockarbeit und lag am Boden. M. Naudszus wurde eingewechselt und musste die für sie ungewohnte Position der Mittelblockerin übernehmen. Die Verletzung der Mitspielerin und die neue Aufstellung verunsicherte. Jedoch packte die Schildauerinnen nun auch der feste Siegeswille – ein Sieg für die verletzte Mitspielerin sollte her. S. Ferl und S. Hartig brachten gute Angriffe auf dem Feld der Einheit-Damen unter, die Partie verlief ausgeglichen. Der Sieg war greifbar nah, aber die Nerven versagten (23:25).



Auch im dritten Satz hielt Schildau gut mit, führte phasenweise sogar, konnte aber die ungebrochene Siegesreihe der Bornaerinnen nicht brechen (20:25). Nun heißt es nach den Weihnachtsferien, an den bestehenden Fehlern zu arbeiten um im Heimspiel am 7. Januar endlich wieder zu punkten.

Schildau: S. Golubka, S. Ferl, S. Hartig, C. John, N. John, M. Naudszus, T. Mehle, V. Steinert