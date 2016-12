Lokalsport

Freitag, 23. Dezember 2016

Bum Bum and Friends gewinnen die Tortenschlachtt

Die siegreiche Bum-Bum-and-Friends-Team, gespickt mit dem einen und anderen bekannten aktiven Spieler.

Foto: JWG

Freizeitsport/Fussball. Auch in diesem Jahr traten wieder acht Mannschaften zum traditionellen Weihnachtsfussballturnier des Johann-Walter-Gymnasiums an. Je eine Schulmannmannschaft der Klassenstufen 11 und 12 trafen Samstag vor dem 4. Advent auf sechs Teams, die sich aus ehemaligen Schülern des Gymnasiums rekrutierten. Der geübte Beobachter bemerkte sofort, dass sich neben den Schülern der Schule, die bekannte FußbalIprominenz der Region zum Samstagmorgen in der Schulturnhalle des Gymnasiums versammelt hatte.

Nach der Eröffnung kristallisierten sich schnell die Favoriten für die Halbfinals heraus. Die sich anschließenden Platzierungsspiele und Finals begeisterten die zahlreich erschienenen Zuschauer mit technisch gutem und rassigem Fussball.



Die beiden erfahrenen Unparteiischen Lothar Forstner und Alfred Hönemann hatten jedoch nie Mühe die Partien in einem fairen Rahmen zu halten, so das alle Spieler unverletzt blieben und die Zuschauer ihren Spaß an tollem Hallenfußball hatten. Im heiß umkämpften Endspiel setzte sich das Team von Bum Bum and Friends gegen die Klassenstufe 11 knapp mit 2:1 durch. Jedes Team erhielt bei der anschließenden Siegerehrung durch den Schulleiter eine Teilnehmerurkunde (Danke an das Team von Otze) und die Teams auf den Medaillenplätzen freuten sich, wie jedes Jahr, über eine Torte für die weihnachtliche Kaffeetafel am 4. Advent. Gleich nach Abschluss des Turniers verabredeten sich alle Mannschaften für den 16. Dezember 2017 zum nächsten Budenzauber am Johann-Walter-Gymnasium.



Endstand:

1. Bum Bum and Friends

2. 11. Klasse

3. Dreiheide ohne Fans

4. Abitur 2010

5. 12. Klasse

6. Ritschels Jungs

7. Copacabana Boys

8. Team Otze