Lokalsport

Freitag, 23. Dezember 2016

Von Wermsdorf über Neiden nach Leipzig

Am vergangenen Samstag, einen Tag vor dem 4. Advent, richtete der Schießsportclub Neiden 1997 sein erstes Wettschießen um den Gänsebraten aus. Turnierbeginn war 8.30 Uhr. Geschossen wurde mit dem Gewehr aus einer Entfernung von 100 Metern. Ein Tatsachenbericht:Einige Tage ist es her und ich schnatterte noch auf der sonnenüberfluteten Gänse-Weide in Wermsdorf. Und nun bin ich, zwar tiefgefroren aber „voll bei Sinnen“, zum Schießstand in Neiden unterwegs. Schießstand…? Ich bin doch schon tot. Na ja, es ist Vorweihnachtszeit und da gibt es so manche himmlische Überraschung. Von der B 87 am Stern abgebogen werde ich im tollen Schlitten in Richtung Süptitz chauffiert. Ein Blick rundum. Die Dammwiesen und angrenzende Bäume mit Raureif romantisch überzogen. Wolkenloser Himmel, gerade steigt die Sonne über die Baumwipfel und erwärmt die Rinderherde auf der Wiese. Da wird kurz angehalten und ein Foto geschossen und dann geht’s weiter zum „Österreicher.Auf dem Programm steht „Gänsebratenschießen“, klingt gut, wenn man keine Gans ist. Alles ist bereit am 100-m- Schießstand des SSCN97 Der Weihnachtsmann checkt die elektronische Schießanlage nochmal durch. Auf dem Parkplatz reihen sich im Gänsemarsch die ersten Autos der Schützen auf. Es ist kalt, eine Feuerschale ist im Gange. Ob die für den Gänsebraten vorbereitet wird? Mir gruselt und ich bekomme Gänsehaut…Der Parkplatz füllt sich und zur Begrüßung stehen 12 Schützen in der Teilnehmerliste. Ich bekomme jetzt mit, was hier Sache ist. Gänsebratenschießen heißt, heute geht es um einen zünftigen Weihnachtsbraten. Also um mich. Jeder Schütze hat drei Schuss mit dem Ordonnanzgewehr. Aber nicht auf mich, sondern auf eine in 100 Meter Entfernung stehende Zielscheibe. Die Wertung ist ganz einfach. Elektronisch wird der Treffer mit Zehntelangabe angezeigt und wer den besten Schuss ins Ziel bringt, ist Sieger.Mich hat man wieder in die Kältezelle verbannt und ich höre nur dumpfe Knallerei und Informationen.Insgesamt 19 Schützen probieren inzwischen, ins Zentrum zu treffen. Das ist freihändig stehend nicht so einfach, aber alle haben viel Spaß. Die Ergebnisse werden nicht gezeigt, sondern im Computer abespeichert. Nebenbei duftet es nach frischen Kaffee und im großen Topf dampfen die Bockwürste.Die letzten Schüsse fallen. Stechen ist angesagt. Kurioserweise der Kampf gegen den letzten Platz. Es gab fünf „Nuller“ und da darf man nochmal ran. Ein Gaudi für alle. So, jetzt herrscht Stille auf dem Schießstand. Schießen beendet. Das Thermometer steigt kaum auf 2 Grad. Glühweinduft macht sich breit und die meisten Schützen stehen um das Feuer. Die Stimmung ist super.Siegerehrung, ich bekomme einen hervorstechenden Platz auf dem weihnachtlich geschmückten Tisch. Neben mir eine Ente und ein Huhn mit gleichem Schicksal. Anspannung bei der Verkündung der Treffer. Platz 3 mit einer 7,3 für Ivo Nußbicker, einen Jungjäger aus Leipzig. Das Huhn neben mir verschwindet. Den 2. Platz belegt Jürgen Hengst vom SSC Neiden. Er gewinnt die fette Ente und freut sich wie ein Pfefferkuchen-Pferd.Nun der Höhepunkt: Sieger ist Falk Röhner aus Leipzig mit 9,3 Ringen. Er ist begeistert, genau wie ich, denn mein Weg führt nun in die Messestadt. Bevor ich in der Kühltasche verschwinde, bekomme ich gerade noch mit, wie der Trostpreis für das Schlusslicht vergeben wird. Doch der Name ist Schall und Rauch. Beifall zum Schluss. Ein gelungenes Event und für alle die Einladung zum 2. Gänsebratenschießen 2017. Garantiert ohne mich.Frohe Weihnachten!