Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Rettungseinsatz endete glimpflich

Die Feuerwehr Dautzschen musste gestern 9.30 Uhr zur Elbe ausrücken.

Foto: TZ/Archiv

Beilrode/Mockritz. Große Aufregung und Verwirrung gestern Morgen – nachdem in Ostelbien die Sirenen ausgelöst hatten. Einsatzalarm für die Feuerwehren Beilrode und Großtreben/Dautzschen. „Kind in der Elbe!“ – meldete die Rettungsleitstelle Leipzig. „Es besteht Suizidgefahr“, bekamen die Kameraden mit auf den Weg. „Wir sind mit unserem Kleintanklöschfahrzeug und sechs Leuten in Richtung Rosenfeld losgefahren, als es dann plötzlich hieß, wir sollen uns auf der anderen Elbseite in Mockritz einfinden“, schildert Marko Labitzke, Vize-Wehrleiter, das Geschehen und die Verwunderung der Kameraden. Ähnlich erging es den Feuerwehrleuten in Großtreben/Dautzschen, die zum Gerätehaus geeilt waren. Sie starteten mit zwei Fahrzeugen und neun Leuten. „Wir wussten nicht so richtig wohin, fuhren hinunter zur Elbe“, berichtet FFW-Chef Manfred Koch. Dann kam auch hier die Korrektur: Ihr werdet in Mockritz auf der anderen Seite gebraucht! Bevor beide Wehren über die Brücke in Torgau brausend ihr Ziel in Westelbien erreichten, folgte der Einsatz-Abbruch. Bei den Kameraden blieben am Ende viele Fragezeichen und reichlich Spekulationen.



Von der Polizei erfuhr die TZ am Nachmittag Näheres: Ein elfjähriges Mädchen aus einem kleinen Ort in der Gemeinde Elsnig war der Auslöser des Vorfalls. Sie hatte via SMS vom Handy angekündigt, sich das Leben nehmen und in die Elbe springen zu wollen. Kurz nach 9 Uhr ging die Meldung im Torgauer Polizeirevier ein. Der Vater wählte den Notruf, das Führungs- und Lagezentrum reagierte sofort. Wenig später schlug auch die Schule Alarm. Dramatische Minuten spielten sich ab. Das Mädchen war nicht in der Einrichtung erschienen und hatte auch ihrer Lehrerin die Verzweiflungstat angekündigt. Die Pädagogin setzte sofort das Sekretariat in Kenntnis. Währenddessen wurde bei der Polizei die übliche große Maschinerie in Gang gesetzt, mit Handy-Ortung und sofortigem Ausrücken aller Kräfte. Der Einsatz von Diensthundestaffel und Polizeihubschrauber wurden vorbereitet.



Trotz aller Aufregung konnten die Beamten schnell erleichtert durchatmen: das Mädchen wurde wohlbehalten zu Hause aufgefunden und konnte später dem Jugendamt übergeben werden. Familiäre Probleme hatten wohl eine Rolle gespielt. Gedrückte Stimmung herrschte gestern Mittag bei der Weihnachtsfeier in ihrer Klasse. Mitschüler und Lehrer bekamen die Ereignisse am letzten Schultag vor den Ferien hautnah mit und zeigten sich sehr betroffen. Torgaus Wehrleiter Reiner Reimann konnte indes aufklären, warum der Alarm nach Ostelbien ging und nicht an die Kräfte in der Weinske-Gemeinde. „Der Computer in der Leipziger Leitstelle sucht sich einfach den nächst gelegenen Feuerwehr-Standort, ohne Berücksichtigung der Elbe. Das war Dautzschen. Das ist der Nachteil der modernen Technik.“ Reimann voller Überzeugung: „Mit der alten Leitstelle in Delitzsch wäre das nicht passiert. Die Mitarbeiter wählten die kürzesten Straßenwege und besaßen Ortskenntnis.“ Schon jetzt hätten diese Defizite fatale Folgen haben können, warnte er. Auch die Torgauer Feuerwehr wurde gestern früh darauf vorbereitet, dass eine Alarmierung für die Schlauchboot- bzw. Motorboot-Besatzung anstehen könnte. Dazu kam es aber nicht mehr.