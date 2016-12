Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Energierebellion für Torgauer Schüler

Torgau. Klimawandel, erneuerbare Energien, Energiewende – Begriffe, die uns ständig in den Medien begegnen. Doch wie steht es wirklich um die Zukunft der Energieversorgung? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, luden die Stadtwerke Torgau Mitte Dezember knapp 300 Schüler zur Kino-Vorführungen des 2016 erschienen Dokumentarfilms „POWER TO CHANGE – DIE ENERGIEREBELLION“ ins KAP-Kino ein. Die Schüler der 10. Klassen der Katharina-von-Bora-Oberschule, der 8. und 11. Klassen des Johann-Walter-Gymnasiums, der 9. Klassen der Oberschule Nordwest und 13. Klassen des Beruflichen Schulzentrums Torgau kamen der Einladung des lokalen Energieversorgers gerne nach. Der Film zeigt den Aufbruch in eine Zukunft, die ohne fossile und atomare Energieträger auskommt, und begleitet Menschen, Kommunen und Unternehmen, die sich auf verschiedene Art und Weise für die Energiewende einsetzen.



In starken Bildern wurde den Schülern der Zusammenhang zwischen Krieg, Energie, Energiekonzernen und der Politik bewusstgemacht.

Kay Richard, verantwortlich für Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken Torgau, leitete im Anschluss durch die Diskussion in der das Thema Energiewende mit seinen Chancen und Risiken den Schülern noch einmal kritisch nähergebracht wurde. So unterschiedlich die Diskussionen mit den Schülern auch waren, am Schluss waren sich meist alle einig – Die Energiewende ist notwendig und machbar. Die Schüler verließen das Kino mit dem Gedanken, dass jeder kleine Beitrag jedes einzelnen Menschen – angefangen beim Stromsparen bis hin zur Implementierung einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach – sinnvoll ist, um unsere Umwelt für kommende Generationen zu bewahren.