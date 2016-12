Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Oschkinat will in den Bundestag

Torgau/Audenhain. Die Alternative für Deutschland (AfD) in Nordsachsen hat zuletzt immer wieder bestätigt, einen Direktkandidaten oder eine -kandidatin für die kommende Bundestagswahl aufstellen zu wollen. Doch etwas mehr als zwei Wochen vor der Nominierungsveranstaltung am 7. Januar 2017 gibt es offiziell noch immer keine Namen eventueller Bewerber. Nun hat sich der erste aus der Deckung gewagt. Er wolle sich auf der Nominierungsveranstaltung dem Votum der Mitglieder stellen, kündigte nun der parteilose Mockrehnaer Gemeinderat Sandro Oschkinat gegenüber der Torgauer Zeitung an. Oschkinat ist Vorsitzender des Spektrums aufrechter Demokraten in Audenhain. Der Kontakt zwischen Mitgliedern des Spektrums und der Torgauer AfD-Ortsgruppe bestehe schon länger. Dabei habe man breite inhaltliche Übereinstimmungen festgestellt, so Sandro Oschkinat, der aktuell jedoch keinen Eintritt in die Partei plant. Eine Kandidatur biete die Möglichkeit, wichtige Themen öffentlich zu platzieren, erklärte er.