Freitag, 23. Dezember 2016

Feuerwerk war wieder der Knüller

Torgau. Am Mittwoch schloss der Torgauer Weihnachtsmarkt seine Pforten. Unsere Zeitung bat Beatrix Dörge, Chefin vom Org.-Team, Rückschau zu halten:



TZ: Wie lautet die Bilanz nach 13 Tagen Weihnachtsmarkt in Torgau?

B. Dörge: Eigentlich sind alle sehr zufrieden, vor allem mit der Verlängerung der Öffnungszeit bis 20 Uhr. Das kam sehr gut an bei Händlern und Besuchern. Die, die noch bis 18 Uhr arbeiten müssen, bekamen somit Gelegenheit, noch auf den Markt zu kommen. Früher hatten wir ja mal 18 beziehungsweise 19 Uhr Feierabend. Ich denke, dass die rund 15 Händler auch mit den Umsätzen zufrieden sind.



Der Weihnachtsmarkt ging drei Tage länger als üblich. Wird daran festgehalten?

Wir werden das weiter ausprobieren. Im nächsten Jahr ist es dafür wieder günstig, ich habe den Antrag schon eingereicht. Vom 8. bis 20. Dezember könnte dann der Weihnachtsmarkt stattfinden. Wir könnten gleich nach dem Adventsmarkt mit dem Aufbau der Buden beginnen.



Wie sind die Veränderungen bei den Besuchern angekommen?

Einige waren traurig, dass es keine Lasershow mehr gab. Dafür hat die Puppenbühne sehr gut Anklang gefunden. Wir hatten mit den Kindereinrichtungen bestimmte Zeiten ausgemacht und auch an den Nachmittagen waren die Vorstellungen gut besucht. Es wurde ja auch kein Eintritt verlangt.



Also bleibt es bei diesen Programmteilen?

Wir werden in großer Runde darüber sprechen, was wir im nächsten Jahr genau machen. Dann wird Gutes und Schlechtes ausgewertet. Natürlich möchten wir auch 2017 wieder Neues präsentieren. Einige Ideen schweben mir schon vor. Aber das möchte ich erst in unserer nächsten Versammlung ansprechen.



Gab es etwas, was nicht geklappt hat?

Ich würde sagen, es gibt nichts, was gar nicht funktioniert hat. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, die Unterstützung durch Sponsoren, die Absprache mit den Kindereinrichtungen – das Schmücken der Buden – das klappt alles hervorragend. Deshalb regen mich Kritik und Pöbeleien mancher Torgauer unheimlich auf. Gerade an den Wochenenden wurde unser Markt richtig gut angenommen.



Gab es einen Knüller im Programm?

Zweifelsohne das Feuerwerk. Das war die beste Idee, die wir jemals hatten. Das bleibt auf alle Fälle. Trotz der Witterung strömten die Massen an die Elbe und kamen danach wieder zu uns auf den Markt.