Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

Muna-Weg soll eingezäunt werden

Strelln. Infrastrukturelle Projekte haben derzeit Konjunktur in Strelln. Neben der Ortsdurchfahrt, die in den nächsten beiden Jahren gebaut werden soll, stehen die Signale auch gut für den Ausbau des Weges durch die Muna Richtung Mockrehna. Das sagte Udo Friebel, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung, gegenüber TZ. Bei einer Versammlung im November hätte sich der Großteil der 50 Anwesenden für einen Ausbau ausgesprochen. Schon seit geraumer Zeit verhandele die Teilnehmergemeinschaft mit einer privaten Person über Flächen, über die der Muna-Weg führe.



Im ersten Anlauf wäre man dabei aber noch gescheitert. Nun sei man sich aber näher gekommen. Ein Flächentausch und Entschädigungszahlungen sollen zum Ziel führen. Rund 180 000 Euro sollen für die Herrichtung des 1330 Meter langen Stückes fällig werden. „Der Weg muss eingezäunt werden, damit keiner auf das benachbarte Gelände geht, weil nicht auszuschließen ist, dass immer noch im Wald Gefahren lauern“, so Friebel. Der Zaunbau, die Kampfmittelbeseitungsmaßnahmen sowie der partielle Waldumbau, der nötig wird, würden die Kosten nach oben treiben. Fest steht unterdessen, dass der Muna-Weg „keine richtige Ortsverbindungsstraße werden soll“, so Friebel. „Die private Nutzung von Fußgängern und Radfahrern ist hingegen ausdrücklich erwünscht.“ Sobald das Projekt abgeschlossen ist, solle der Weg an die Gemeinde Mockrehna übergeben werden. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ließe sich allerdings noch nicht sagen.