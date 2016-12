Lokalgeschehen

Freitag, 23. Dezember 2016

"Damit der echte Weihnachtsmann kommen kann"

Torgau. Den verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende nutzte das PEP Torgau auch zum Spendensammeln. Aus dem Stollenverkauf im Center, der Plinsenback-Aktion von Expert, dem Geschenkeeinpack-Service sowie Zugaben der Hahnemann-Apotheke und einer Torgauer Familie generierte Center-Managerin Elke Ullrich 525 Euro, die sie kurz vor Weihnachten an Sybille Zugowski für das Projekt Ellywunschente übergab. „Das Geld ist für ein elfjähriges Mädchen, dass bereits zum zweiten Mal in ihrem Leben die Diagnose Hirntumor gestellt bekam“, so Zugowski. „Sie wünscht sich, dass dieses Jahr zu Weihnachten der echte Weihnachtsmann kommt, keiner aus der Familie, der sich nur verkleidet.“ Dieser Wunsch sollte sich durch die PEP-Spende nun erfüllen lassen.