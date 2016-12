Lokalsport

Samstag, 24. Dezember 2016

Sie haben Großes vor

Jule Erdmann, Lukas Winkler und Tom Merseburg sind zwar erst 14 Jahre jung, aber sie haben als Sportler schon viel erreicht. Über mehrere Jahre hinweg haben sie im Training und im Wettkampf immer vollen Einsatz gezeigt. Sie sind oft bis an ihre Grenzen und manchmal auch darüber hinausgegangen. Dies hob der Abteilungsleiter Mario Erdmann zum Jahresabschluss am vergangenen Freitagabend noch einmal hervor, denn diese Athleten legten häufig etwas mehr Ehrgeiz an den Tag als andere Sportler, indem sie fast immer beim Trainings- und Wettkampfbetrieb anwesend waren. Wenn an heißen Trainings-Sommertagen andere im Schwimmbad lagen, waren sie im Stadion und haben trainiert. War das Wetter für einige zu schlecht, um zum Training zu kommen, so waren sie dennoch im Stadion, um an ihren Fähigkeiten zu feilen, um bei Wettkämpfen noch besser zu werden. Selbst in den Ferien trainierten sie oft.Zusammen haben Jule, Lukas und Tom an unzähligen Wettkämpfen teilgenommen und das Siegerpodest erklommen, dabei mehrere hundert Medaillen und Urkunden für den SSV 1952 und Torgau erkämpft und sehr viele schöne gemeinsame Momente zusammen mit ihren Mannschaftskameraden und Trainern erlebt. Durch Rückschläge bei Niederlagen oder Verletzungen ließen sie sich nicht von ihrem Weg abbringen, ein erfolgreicher Leistungssportler zu werden. Nun wollen sie sich noch weiter entwickeln und streben neue und größere Ziele an. Bereits zum aktuellen Schuljahr richteten sie ihr bisheriges Sportlerleben neu aus. Alle drei gingen einen Weg, der für die Stärke dieser Athleten spricht. Sie wechselten an die Sportschulen nach Leipzig und Chemnitz. Mit dem Wechsel wurde ein Umzug in das Sportinternat notwendig und das gesamte bisherige Leben wurde mit dem Weggang aus ihrer vertrauten Umgebung auf den Kopf gestellt. Doch alle drei Sportler haben einen gemeinsamen Traum – Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, internationalen Meisterschaften und die Olympischen Sommerspiele.Die SSV-Trainer und das Athleten-Kollektiv verabschiedete das Trio, auf das alle stolz sind:Tom Merseburg. Er kam als Neunjähriger 2011 zu den SSV-Leichtathleten und wechselt am 1. Januar zum SC DHfK Leipzig. In den vergangenen Jahren wurde der Torgauer viermal hintereinander vom Landesverband zum E-Kader berufen. Insgesamt gewann er bei Landesmeisterschaften und Mitteldeutschen Meisterschaften sechs Medaillen im Trikot des SSV 1952. In diesem Jahr wurde Tom Zweiter bei der Hallen-Landesmeisterschaft im Mehrkampf, gewann im Sommer Gold im Weitsprung und im Stabhochsprung, außerdem startete er für die Landesauswahl Sachsen beim Länderkampf und bei der Deutschen Block-Mehrkampf-Meisterschaft in Aachen, wo er Platz 15 erreichen konnte. Als Krönung seiner diesjährigen Leistungen wurde Tom vom Landesverband im Trainingslager auf dem Rabenberg zum D1-Kader im Stabhochsprung (3,20 m) und im Weitsprung (5,84 m) berufen.Lukas Winkler. Der Neußener ist am selben Tag wie Tom Merseburg, am 1. September 2011, ebenfalls als Neunjähriger in den SSV 1952 eingetreten und wechselt nun zum 1. Januar zum LAC Erdgas Chemnitz. Er wurde im Jahr 2014 vom Landesverband zum E-Kader berufen. Für Torgau stand Lukas insgesamt drei Mal auf einem Siegerpodest bei Landesmeisterschaften. In diesem Jahr gewann er im Hochsprung zwei Bronze-Medaillen auf Landesebene. Doch sein Talent und seine Leidenschaft liegen im Wurf und Stoßbereich. Sowohl mit der Kugel als auch mit dem Diskus erreichte er bei Sächsischen und Mitteldeutschen Meisterschaften sehr gute Ergebnisse. Als Krönung wurde der Neußener vom Landesverband Sachsen ebenfalls auf dem Rabenberg feierlich zum D1-Kader im Diskuswurf (38,73 m) berufen.Jule Erdmann. Die Kobershainerin wechselt am 1. Januar zum SC DHfK Leipzig. Bereits im zarten Alter von fünf Jahren (2007) begann sie ihrer Zeit als jüngste Sportlerin, mit dem Schnuppertraining im Hafenstadion. Am 1. Januar 2008 wurde sie Mitglied im SSV 1952. Seit dieser Zeit hat sie in unzähligen Wettkämpfen mehr als 200 Medaillen und Pokale, aufgrund ihrer Vielseitigkeit, in fast allen Disziplinen gewonnen. Sie wurde viermal hintereinander vom Landesverband zum E-Kader berufen. Bei Landesmeisterschaften gewann sie insgesamt fünf Medaillen für den SSV. Zuletzt bei der diesjährigen Hallenmeisterschaft Silber mit 5,11 m im Weitsprung. Sie folgt somit ihrem Bruder Tim an den Olympiastützpunkt nach Leipzig. Aufgrund wachstumsbedingter körperlicher Einschränkungen befindet sie sich aktuell mit einem völlig umgestellten Training in einer längeren Wettkampfpause, um später wieder gestärkt in den Wettkampfbetrieb einsteigen zu können.