Samstag, 24. Dezember 2016

Vom Fußballplatz an den Boxring

Norbert Töpfer, Freier Mitarbeiter der TZ-Sportredaktion, zur Torgauer Boxnacht im Gespräch mit Bernd Heynemann (r.).

Foto: TZ/Th. Manthey

Boxsport. Keiner der 400 Zuschauer der Torgauer Nacht der Champions im Boxgym Graf erkannte Bernd Heynemann, obwohl der Magdeburger als Punktrichter direkt am Ring saß. Der 62-Jährige ist CDU-Politiker, war von 2002 bis 2009 sogar im Deutschen Bundestag vertreten. Am bekanntesten ist der locker auftretende Mann jedoch als ehemaliger Fußball-Schiedsrichter. Der studierte Betriebswirt leitete von 1980 bis 1991 insgesamt 98 Partien der DDR-Oberliga und bis 2001 stattliche 151 Bundesliga-Begegnungen. Zudem pfiff er 14 Länderspiele und 42 Europapokal-Partien. Höhepunkte seiner Karriere war die WM 1998, bei der er in zwei Spielen als Unparteiischer amtierte.



Jetzt sitzt er in seiner Freizeit am Boxring. „Ich mache das schon ein paar Jahre. Und es macht mir Spaß“, erklärt der einst bei den Profis beliebte Referee in einer Kampfpause in Torgau. Einst hatte ihn Ulf Steinforth, Gründer und Chef des Magdeburger Profi-Boxstalls SES, angesprochen. „Du bist so ein guter Fußball-Schiedsrichter gewesen, musstest dabei stets schnelle und richtige Entscheidungen treffen. Da kannst du auch bei uns einsteigen“, erinnert sich Heynemann noch an Steinforths Werbung damals. „Bereut habe ich es nicht. Es ist immer wieder spannend. Torgau war auch eine interessante Station.“