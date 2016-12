Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Zum 90. Mal Geburtstag am Heiligen Abend

Kurt Bernhardt

Torgau. Es war der 24. Dezember 1926 als Kurt Bernhardt in der Schlossstraße (zwischen der bisherigen Kleinen Galerie und dem heutigen Gymnasium) das Licht der Welt erblickte. Er war damit das vierte von schließlich sechs Kindern und eine für damalige Zeiten übliche Hausgeburt. Sein Vater Martin Bernhardt (geb. 1898 als achter Junge von 13 Kindern) war Zimmermann, seine Mutter Elisabeth Hausfrau. „Für meine Geschwister war ich damals eine echte Weihnachtsüberraschung“, weiß Kurt Bernhardt aus vielen Erzählungen.

Erste Erinnerungen an seine Kindheit besitzt er aus einem Alter von sechs bis sieben Jahren. Damals wohnte die Familie in der Kleinen Feldstraße. 1936 zog sie in ihr eigenes Siedlungshaus auf die Fischeraue. Das erlebte Vater Martin leider nicht mehr, da er bereits 1934 an einer Blinddarmentzündung verstorben war.



„Wir hatten stets einen Weihnachtsbaum und unsere Nachbarn, Familie Pfalz, agierten als Weihnachtsmann“, erzählt Kurt Bernhardt. Wegen seines Geburtstages bekam er am Morgen eine Tafel Schokolade geschenkt, die meist mit den Geschwistern geteilt wurde. Zur Bescherung am Nachmittag oder Abend erhielt jedes Kind seine eigen Tafel. Spielzeug war auf dem Gabentisch eher rar gesät. Bausteine, ein kleiner Pferdewagen oder eine Puppe für die Mädchen waren schon etwas ganz besonderes. Schließlich musste Mutter Elisabeth die Familie ja allein durchbringen. Und wie stand es um den Weihnachtsbraten? In der Kleinen Feldstraße gab es sechs Hühner und einen Hahn sowie einen Gemüsegarten. Ein Huhn wurde für das Fest geschlachtet. Dazu gab es eigenes Gemüse und Kartoffeln aus dem Garten, manchmal auch Klöße. „Meine Mutter hat selbst Stolle gebacken. Die schmeckte sehr gut“, weiß Kurt Bernhardt noch. Also irgendwie wurde stets ein Festessen „gezaubert“.



1941 schloss er die Schule ab, begann eine Lehre als Zimmermann, die er aufgrund sehr guter Leistungen bereits 1943 abschließen konnte. Noch im gleichen Jahr wurde er zum Reichsarbeitsdienst nach Bad Lausick eingezogen. Der Wiederaufbau des Elektrizitätswerkes im Leipziger Täubchenweg gehörte dabei zu seinen Aufgaben. Im Frühjahr 1944 erfolgte die Einberufung zum Artillerieregiment nach Naumburg, wo er im Vermessungsdienst ausgebildet wurde. Ende 1944 ging es für Kurt Bernhardt an die Front in die Eifel, in die Nähe von Bitburg. „An die letzten Kriegsweihnachten erinnere ich mich noch gut. Wir waren in der Kaserne in Amberg (Oberpfalz) und es war ein Tag wie jeder andere. Wer wollte, konnte jedoch zum Gottesdienst gehen“, berichtet er. Anfang 1945 geriet der damals gerade mal 19-Jährige in amerikanische Gefangenschaft. Die führte in über die Stationen Marseille, Nancy nach Mannheim. Hier musste er im Lager Kisten für Beutegut zimmern. Besonders gefragt waren längliche Kisten, da die Amerikaner scharf auf Säbel und Seitengewehre waren.



Und wie spielte sich Weihnachten in Gefangenschaft ab? „Das verblasste gegenüber dem Erntefest der Amerikaner (Thanksgiving)“, weiß Kurt Bernhardt noch sehr genau. Er musste nämlich ein Regal für die gebratenen Puten der Amerikaner zimmern. Die schienen mit seiner Arbeit sehr zufrieden gewesen zu sein, schenkten ihm eine ganze Pute. „Die habe ich mir dann am Abend mit meinen 14 Kameraden geteilt. Das war ein Fest!“, sagt er. Zu Weihnachten gab es für die Gefangenen schwarzen Tee mit Rum. Den Alkohol hatten die Soldaten selbst aus Mais gebrannt. Aus Teilen von Musikinstrumenten hatten die Schlosser nämlich eine perfekte Kühlschlange gebastelt, um destillieren zu können. „Die Amerikaner waren sehr verwundert, warum wir Weihnachten so lustig waren“, schmunzelt Kurt Bernhardt noch heute.



Im Herbst 1946 endete für ihn die Kriegsgefangenschaft und sein Weg führte ihn wieder nach Torgau. Doch bereits im September 1949 folgte er mit zwei Freunden dem Ruf der Wismut nach Johanngeorgenstadt. Weihnachten war dort die Zeit für Hauptreparaturen, an denen Bernhardt beteiligt war. Also wurde das Fest einfach ins neue Jahr verlegt und dann nach Feierabend ordentlich gefeiert. Schnaps und Essen gab es bei der Wismut reichlich. 1956 kehrte Kurt Bernhardt von der letzten Station aus Niederschlehma nach Torgau zurück. Hier hatte er 1954 bereits mit dem Bau eines Hauses begonnen, im neuen Weg, damals völlig am Rand der Stadt.



Am 16. November 1954 heiratete er seine Liesbeth, der Einzug ins Haus wurde gefeiert und auch die ersten Weihnachten unter dem eigenen Dach. Ein Jahr später kam Tochter Marion zur Welt. „Es gab immer wieder einen Anlass, um mit meinen Geschwistern und der Familie meiner Frau in unserem Haus zu feiern“, erzählte er abschließend. Der 24. Dezember gehört bis heute dazu, und nicht nur weil der Heilige Abend ist!fl