Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Was macht der Weihnachtsmann, wenn er Heiligabend Feierabend hat?





Torgau. Die Torgauer Zeitung horchte sich um, unter anderem in der Kindertagesstätte Max & Moritz, und befragte auch den Weihnachtsmann:



Leon Wolter (6): Na, der fährt nach Hause. Der wohnt im Wald, wo es ganz kalt ist. Und dann ruht er sich erst einmal aus – ganz lange!



Valentina Mayer (6): Der bringt die Rentiere in den Stall und den Schlitten in die Garage. Dann zieht er sich aus und duscht. Und danach isst er mit seiner Frau die Weihnachtsgans auf und guckt Fernsehen. Zwei Tage schläft er dann. Doch was er dann macht, weiß ich nicht.



Tommy Heubaum (5): Der wohnt zusammen mit seinen Rentieren und den Elfen am Südpol. Nee, Quatsch, der wohnt doch am Nordpol. Der legt sich erst einmal hin und ruht sich lange aus.



Fynn Kleist (6): Der wohnt hinter dem Wald auf einem Berg zusammen mit seinem Bruder Nikolaus und von dem der Bruder. Das ist der Knecht Ruprecht. Dann schläft er erst einmal ein paar Tage und dann essen sie zusammen mit den Frauen die Weihnachtsgans.



Eileen Scharf (5): Der fährt dann erst einmal nach Hause. Wo er wohnt, dassweiß ich aber nicht. Der ruht sich dann aus und guckt erst einmal Fernsehen. Und dann ist er viel. Grießbrei! Das schmeckt ihm nämlich lecker.



Tim Richter (6): Der schläft erst einmal. Der Weihnachtsmann hat eine Frau, die ihn dann aber in Ruhe und ganz lange schlafen lässt.

Weihnachtsmann (72/Himmelpfort-Torgau): Ich bin ja seit dem Nikolaustag unterwegs. Ich bin kaputt und müde und werde erst einmal lange schlafen. Dann bringe ich meinen Mantel in die Reinigung, putze meine Stiefel, die ich dann in meinen großen Schuhschrank stelle. Dann mache ich erst einmal Urlaub und fliege da hin wo es schön warm ist. Und dort lasse ich mir dann die Sonne auf den Bauch scheinen.