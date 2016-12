Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Kulinarische Höhepunkte zum Fest: Das bietet unsere Region





Nordsachsen. Was kommt an den Feiertagen auf den Tisch? Von "möglichst viel" geht der Trend immer mehr zu "möglichst regional". Die TZ ist deshalb auf Entdeckungstour gegangen und hat drei Anbieter von lokalen Festagsbraten getroffen. Was sie in petto haben und welche Expertentipps sie zur Zubereitung geben können – Im unten stehenden Link können Sie den Beitrag als PDF herunterladen.



