Samstag, 24. Dezember 2016

Im Geiste vereint





Nordsachsen. „Alle Jahre wieder“ ist nicht nur ein schönes Weihnachtslied, sondern auch das Motto der Torgauer Zeitung, wenn es darum geht, in der Vorweihnachtszeit auf Menschen aufmerksam zu machen, die es verdient haben. Durch ehrenamtliches Engagement, besondere Gesten, großen Einsatz. Elf Menschen hat TZ in diesem Jahr als „Nachbarn mit Herz“ ausgezeichnet. Elf Menschen, die – jeder für sich – ganz verschieden sind. Und doch haben alle eines gemeinsam: Sie wollen helfen.



So, wie Petra Renkert. Obwohl sie noch gar nicht lange Mitglied im Kultur- und Heimatverein von Mockrehna ist, spielt sie dort eine wichtige Rolle. Sie hat die Öffentlichkeitsarbeit unter ihren Fittichen und war maßgeblich beteiligt an der Organisation der 1000-Jahr-Feier in ihrem Heimatörtchen.



So, wie Gerline Recknagel. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Dommitzscherin eine Nachbarin mit Herz. Kontaktfreudig, uneigennützig, kümmernd. Den Senioren um die Ecke hilft sie bei Einkäufen, pflegt deren Garten, verbringt Zeit mit ihnen. Und das alles, obwohl sie in die gleiche Altersgruppe fällt wie die Menschen, denen sie hilft.



So, wie Mike Kühne. Als Unternehmer fällt er durch sein soziales Engagement auf. Schon vor Jahren führte er in den Kühne Autohäusern den Dienstwagen für Babys ein.

Werdende Mütter in der Firma bekommen seitdem einen Kinderwagen zur Verfügung gestellt. Zuletzt zeigte er seine soziale Ader, als er den vom Schicksal gepeinigten John Gutzmer aus Dautzschen einen Ausbildungsvertrag anbot.



So, wie Ursula Großmann. Die gute Seele der Alten Rolandspatzen in Belgern ist immer zur Stelle, wenn ihr Verein und die Mitglieder sie brauchen. Verwaltungsaufgaben, Seniorennachmittage, Reiseorganisation. Sie stopft Socken, näht Knöpfe an, kümmert sich einfach um alles. Deswegen geht ohne „Ursel“, wie sie genannt wird, nichts.



So, wie Edeltraut Kaube. Aus der Taufe hob sie vor Jahren das Dautzschener Senioren-Kaffeekränzchen im Bürgerhaus. Sie leitet einen Frauentreff im Ort und ist im Gemeindekirchenrat engagiert, läutet dort die Verstorbenen aus. Und alles mit ganz viel Einsatz und Liebe für ihre Aufgaben.



So, wie Rudolf Süptitz. Für ihn ist der Name Hans Dampf wie gemacht. Der Ortsvorsteher von Falkenberg lebt für seine ehrenamtliche Funktion. Jeden Morgen macht er eine Bestandsaufnahme seines Ortes und sucht die Probleme, die er möglichst alle selbst löst. Vermittler, Grünpfleger – und natürlich Feuerwehrmann. Wenn das Dorf ihn braucht, ist er da.



So, wie Peter Wesner. Die Schülerband der Katharina-von-Bora-Oberschule ist Hobby und Beruf des Lehrers in einem. Proben und Konzerte – alles nimmt der Eilenburger in seiner Freizeit mit und steckt ganz viel Herzblut in das Projekt mit den Jugendlichen.



So, wie Christa Liehr. Die Langenreichenbacherin kümmert sich schon seit vielen Jahren mit viel Liebe um die kleine Ortsbibliothek. Einen Computer braucht sie für die Organisation nicht, alles funktioniert noch per Hand. Jeder Sonderwunsch wird erfüllt, jedes Buch kann irgendwie herangeholt werden. Oder gebracht. Denn sie macht auch Hausbesuche.



So, wie Kathrin Heldt. Auch sie hat mit Büchern zu tun, ist Lesepatin an der Weidenhainer Grundschule und unterstützt dort die Lehrkräfte nach Kräften, auch über das Lesenlernen hinaus. Denn auch auf Klassenfahrten oder bei der Dekoration des Schulgebäudes trifft man sie an.



So, wie Christine Kewitz. Stellvertretend für alle Stifter der Torgauer ZeitOase steht sie als Projektinitiatorin und -betreuerin. In den etwas mehr als zehn Jahren, die es die Oase gibt, wurden bisher rund 33 000 Stunden Zeit gestiftet. Das sind umgerechnet 1375 Tage oder fast vier Jahre.



Und auch wie Günter Schulz. Der „Vadder“ der Motorsportler des MSC Pflückuff, die Allzweckwaffe, der mehr Zeit auf dem Gelände am Österreicher verbringt als zu Hause. Er fragt, hilft, handelt und schafft, ist vom Streckenposten bis zum Pressemann alles in Personalunion.



Diese Elf Menschen sind beispielhaft für einen Umgang unter der Bevölkerung, wie er sein sollte. Nicht das Ich, sondern das Du steht im Vordergrund. In der heutigen Zeit wird diese Sichtweise aus diversen Gründen immer seltener. Und damit steigert sich der Wert all jener, die sich noch einsetzen, umso mehr, weshalb ein Danke in aller Öffentlichkeit absolut angebracht ist.