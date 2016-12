Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Kassenzettel aufheben, Kleingedrucktes lesen

André Fritzsche

Foto: TZ/Archiv

Region. Weihnachten = Geschenke = mitunter Unzufriedenheit = Umtausch. Was ist diesbezüglich zu beachten. Die TZ sprach mit André Fritzsche (40), dem Leiter der Beratungsstelle Torgau der Verbraucherzentrale Sachsen.



TZ: Wird es auch dieses Mal wieder eine Umtauschwelle geben?

A. Fritzsche: Davon ist auszugehen, denn wie jedes Jahr wird es in den Familien wieder Doppelkäufe und Gefällt-mir-nicht-Geschenke geben.



Kann alles bedenkenlos retour gegeben werden?

Nein, das ist nicht so. Denn oberster Grundsatz ist: Gekauft ist gekauft. Der Käufer ist ja mit dem Verkäufer einen Kaufvertrag eingegangen. Und ein Umtauschrecht und ein Rückgaberecht gibt es vom Gesetz her nicht. Beim Kauf über das Internet sieht es dahingehend anderes aus, da kann der Warenkauf grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Waren widerrufen werden. Doch auch da sind Ausnahmen möglich. Der Verbraucher sollte sich beim Kauf im Internet immer das sogenannte Kleingedruckte durchlesen und die Möglichkeiten des Widerrufsrechts prüfen.



Was ist generell zu beachten, wenn man Geschenke verteilt, deren Anschaffungen mehr oder weniger Geld gekostet haben?

Den Kassenzettel und den Bon aufheben. Doch mittlerweile sind die Kassensysteme meist so ausgelegt, dass bei Kartenzahlungen auch der Kontoauszug vorgelegt werden kann.



Wie sollte sich der Kunde, Käufer und Verbraucher gegenüber dem Verkäufer verhalten?

Der Kunde muss wissen: Gekauft ist gekauft. Dementsprechend sollte der Käufer fair zum Verkäufer sein. Denn ein Umtausch oder aber den Kauf einer Sache rückgängig zu machen, hängt, wenn kein Umtauschrecht vereinbart wurde, immer von der Kulanz des Verkäufers ab. Es kann dann auch passieren, dass das Geld nur in Form einer Gutschrift zurückerstattet wird.



Wie verhält es sich mit dem Gewährleistungsrecht?

Die ist anderes zu bewerten, als das Umtauschrecht. Das Gewährleistungsrecht ist ein zwingendes Recht, welches der gewerbliche Verkäufer dem Verbraucher einräumen muss.



Thema Gutscheine!

Gutscheine können eine heikle Angelegenheit sein. Man sollte wissen, dass ein Gutschein der Regelverjährung unterliegt. Bei einem am 23. 12. 2016 ausgestellten Gutschein beginnt die Verjährung am 01. 01. 2017 und endet am 31. 12. 2019. Andererseits besteht bei einem Gutschein aus einem Ladengeschäft immer das Insolvenzrisiko. Es kann aber auch passieren, dass der Beschenkte auch wenig mit dem Gutschein anfangen kann, da dieser vielleicht nicht seinen Interessen entspricht.



Was ist mit als Sonderangeboten und als rabattierter Ware gekauften Artikeln?

Vom Gesetz her gibt es hier kein Umtauschrecht. Der Verkäufer kann daher das Umtauschrecht selbst ausgestalten und daher auch bestimmte Artikel vom Umtausch ausschließen. Als Käufer von reduzierten Waren sollte man den Verkäufer beim Kauf einfach befragen, ob vielleicht doch ein Umtauschrecht vereinbart werden könnte. Dieses sollte jedoch dokumentiert werden. Ansonsten bleibt dem Verbraucher in jedem Fall noch ein Gewährleistungsanspruch gegen den Verkäufer, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen oder er muss vom Kauf Abstand nehmen.