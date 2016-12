Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

"Wir werden die Hände nicht in den Schoß legen"

Verkäuferin Stefanie Müller, Annett Hagedorn und Vera M. Besler zeigen eine kleine Auswahl dessen, was Tierfreunde im Zoo-Fachgeschäft Hagedorn für das Tierheim Arzberg gespendet haben.

Foto: Kristin Engel

Arzberg. Gerade in der Weihnachtzeit ist die Spendenbereitschaft der Leute besonders groß. Auf diese Spenden ist der Tierschutzverein Arzberg angewiesen. Aus diesem Grund haben sie sich in diesem Jahr etwas einfallen lassen. Ein großer Weihnachtsbaum schmückte den Eingangsbereich von Zoo & Co Hagedorn in der Eilenburger Straße. Daran hingen die Wünsche der Heimbewohner, die die Besucher des Ladens erfüllen konnten. TZ sprach mit Vera M. Besler vom Tierschutz.



TZ: Wie kamen Sie auf die Idee, eine solche Aktion zu starten?

Vera M. Besler: Das Ehepaar Hagedorn sprach uns an, ob unsere Schützlinge zum Fest nicht mal Wunschzettel schreiben könnten. Sie würden im Geschäft einen Weihnachtsbaum aufstellen und diese daran anhängen. Diese Idee fanden wir toll.



Was wünschen sich die Tiere?

Die Palette reicht von Plüschdecken über verschiedenes Spielzeug bis zu Knabbersachen, Vitamin- und Maltpaste, sowie Nass- und Trockenfutter.



Wie viele Tiere haben „einen Wunschzettel geschrieben“?

Am Wunschbaum in Torgau hängen die Wünsche von 20 Katzen, drei Meerschweinchen, zwei Kaninchen, vier Kanarienvögeln und von Wellensittichen. Weitere Wünsche unserer Schützlinge findet man auf unserer Facebookseite unter Tierschutzverein Arzberg.



Wie wurde die Aktion bisher von den Leuten angenommen?

Im Zoofachmarkt liegen bereits Geschenke unter dem Baum. Auf Grund der Veröffentlichung der Wunschliste aller unserer Schützlinge auf unserer Facebookseite, haben sich Bürger aus ganz Deutschland an der Aktion beteiligt, so das unser Tierheim schon so manches Paket erreicht hat. Wir freuen uns sehr über die rege Beteiligung.



Haben sich die Leute im Tierheim gemeldet?

Auch im Tierheim haben Bürger persönlich Geschenke für unsere Schützlinge zum Fest abgegeben



Wie lange konnten die Leute die Wünsche der Tiere erfüllen?

Am Mittwoch haben wir die Geschenke im Zoofachmarkt Hagedorn abgeholt. Das Auto war voll. Ich bin total begeistert von der Spendenbereitschaft der Leute und bin unendlich dankbar für jede einzelne Wunscherfüllung.



Gibt es noch andere Partner, die sich an der Aktion beteiligen?

Neben dem Zoofachmarkt Hagedorn läuft auch eine Aktion in der Apotheke Beilrode. Jedes Jahr überreicht der Inhaber Herr Brunn zum Jahresende seinen Kunden einen wunderschönen Kalender. In diesem Jahr läuft dies unter dem Motto: würden sie für den Kalender auch eine Spende für das Tierheim Arzberg geben. Dank vieler Tierfreunde klappert die Kasse. Und wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich dafür.



Wird es auch im kommenden Jahr eine ähnliche Aktion geben?

Die Aktion „Wunschzettel“ werden wir auf jeden Fall wieder über unsere Facebookseite starten. Ob in den beiden Geschäften, liegt nicht in unseren Händen.



Kürzlich erschien ein Artikel in der TZ, dass das Tierheim die Reißleine ziehen will und mit dem Gedanken spielt, aus dem Heim einen Gnadenhof zu machen. Gab es hier bereits Reaktionen?

Reaktionen kamen per Anruf, per Gespräch mit Bürgern die zu uns ins Tierheim kamen und über unsere Facebookseite. Bemerken möchte ich noch dazu, dass ein Gnadenhof nichts Negatives ist und wir das Tierheim ja nicht schließen.



Gibt es Hilfsangebote oder Unterstützungen?

Dazu wollen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. Nur so viel, wir legen die Hände nicht in den Schoß.



Wie könnte dieser Schritt gegebenenfalls noch verhindert werden?

Wie schon im Artikel erwähnt, ist es das Problem der Finanzierung von Personal. Und dafür benötigen wir Sponsoren.