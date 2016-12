Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Gutscheine stehen hoch im Kurs

Torgau. Wenn heute Abend unterm heimischen Weihnachtsbaum das bunte Papier raschelt, wird sich wohl mancher Beschenkter über ein elektronisches Gerät freuen. Denn Smartphone, Netbooks oder Haushaltsgeräte liegen im Trend, weiß Dirk Hoffmann. „In der Vorweihnachtszeit waren vertragsfreie Smartphones wieder einmal enorm gefragt“, resümiert der Leiter der expert-Filiale im PEP Torgau. Großes Interesse habe man beim Verkauf von Rasierern, Zahnbürsten sowie Konsolen und zugehörigen Spielen registriert. Deutlich bewährt haben sich Geschenkgutscheine.



Auch bei Intersport Höcke fanden eben solche Wertgutscheine reißenden Absatz. Gleichermaßen gefragt gewesen sei im von Markus Höcke geführten Geschäft winterliche Kleidung rund um Mütze oder Jacke. Dass immer häufiger mit Strom oder Batterie betriebene Geräte unter dem Weihnachtsbaum landen, kann auch Markus Keller, der Leiter des OBI-Marktes im PEP Torgau, unterstreichen. „Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Bohrmaschine oder Multifunktionswerkzeuge wie Dremel haben wir in hohen Stückzahlen verkauft.“ Ebenfalls ganz vorne landeten OBI-Gutscheine in verschiedenen Preisklassen. Beliebt seien außerdem Schlitten, Grills, Weihnachtsartikel rund um Räuchermännchen und Pyramiden und Orchideen sowie Zimmerpflanzen und natürlich Weihnachtsbäume gewesen.



Zufrieden blickt Sabine Wendt vom Bücherwald am Marktplatz auf die vergangenen Tage und Wochen zurück. „Gut verkauft hat sich der aktuellste Streich von Dr. Eckart von Hirschhausen. ,Wunder wirken Wunder’ heißt das Buch. Ebenfalls großes Interesse galt der Biografie von Wolf Biermann“, so Sabine Wendt. Auch der kürzlich erschienene Bildband „Torgau – Früher und heute“ von Corinna Karl-Sander und Bernd Blume habe sich gut verkauft. Für die Kleinsten erwarben Eltern und Großeltern häufig Bücher mit Weihnachtsgeschichten. Ein jedes Jahr aufs Neue beliebtes Geschenk sei die Sammlung der Guinness Weltrekorde.