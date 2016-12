Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Nicht Mode zählt, sondern Tradition

Und wieder ein zufriedener Baumbesitzer.

Foto: TZ/Archiv

Taura. Weihnachtsbäume sind keine Hosen oder Kleider, die dem Modegeschmack unterliegen. Deswegen gibt es auch selten Trends: Wer einmal Kiefer bevorzugt – vielleicht in Erinnerung längst vergangener Kindertage – steigt nicht von heute auf morgen um, nur weil gerade Blaufichte „in“ ist. An Weihnachten zählt die Tradition. Rituale werden gelebt. Das war beim TZ-Baumfest wieder gut zu sehen. Man zieht ganz in Familie in den Wald, sucht sich ein hübsches Bäumchen aus. Der Filius darf die Säge halten, Mama hat das letzte Wort bei der Auswahl und Papa besorgt das finale Grobe. Auch zu Hause sind dann die Rollen klar verteilt, wenn es ums Aufstellen, Beleuchten und Schmücken geht. Rund 1500 Bäume des Forstbezirkes Taura werden am heutigen Heiligabend wieder ihren prädestinierten Platz in heimischen Wohnzimmern gefunden haben. „Der Verkauf lief vom 6. bis 20. Dezember auf den gewohnten Plantagen in den Revieren Wartha, Gräfendorf, Schöneiche, Belgern und Jagdhaus“, so Saskia Petzold, Sprecherin des Forstbezirkes Taura.



Die Weihnachtsbaumplantage im Revier Gräfendorf wurde erst in der letzten Saison geöffnet. Dieser Standort wird auch in Zukunft attraktiv bleiben, da eine große Auswahl an schönen Weihnachtsbäumen zur Verfügung steht. Ganz ohne zutun geht es nicht. Solche Flächen sind das ganze Jahr über zu pflegen. Gräser und Kräuter werden abgemäht, um Nadelverlust und eine Verlichtung des unteren Stammbereiches zu verhindern. Mäuse, die an den Wurzeln nagen, sind zu bekämpfen. Allerdings erhalten die Bäume keinen Formschnitt und es wird kein Dünger verwendet. Trocken- und Nässeperioden müssen die Pflanzen ohne fremde Hilfe überstehen. Für eine künstliche Bewässerung sind keine Kapazitäten vorhanden. Jährlich werden in den Plantagen Nadelbäume nachgepflanzt, um Lücken zu vermeiden. Hoch im Kurs stehen Kiefer, Schwarzkiefer, Tanne, Blaufichte, Gemeine Fichte und Omorika-Fichte. Sehr beliebt war auch in diesem Jahr wieder das Selberschlagen.