Lokalgeschehen

Samstag, 24. Dezember 2016

Die gute Seele der Toys Company

Elena Kling bei der Arbeit.

Foto: TZ/C. Wendt

Torgau. Ihre alte Heimat liegt im tiefsten Sibirien. 500 Kilometer von der Großstadt Tomsk entfernt lebte Elena Kling mit ihrer Familie in einer Kleinstadt. Doch Sibirien ist für sie Geschichte. Vor fast acht Jahren verlagerte die heute 63-Jährige ihren Lebensmittelpunkt nach Torgau. Mit ihrem Kopftuch, ihrer gemütlichen Lebensart und der stets guten Laune scheint sie hier ein Paradebeispiel für eine typisch russsische Babuschka zu sein. Seit fast zwei Jahren malt und bastelt sie bei der Toys Company. Dies ist ein soziales Projekt der DEKRA-Akademie Leipzig GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem nordsächsischen Jobcenter.



Gemeinsam mit ihren Kolleginnen sorgte sie in den vergangenen Tagen beispielsweise dafür, dass hölzerne Weihnachtsmannbilder mit Farbe versehen werden. Diese warteten dann in den Regalen auf Leute, die den Euro dreimal umdrehen müssen. Mit 56 Jahren hatte Elena Kling all ihren Mut zusammengenommen, um mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann nach Deutschland zu kommen. Ihre beiden Töchter sowie die beiden Söhne samt Enkel blieben in Russland. Einmal im Jahr wird sich gegenseitig besucht. Vor drei Jahren wurde die gelernte Verkäuferin in Torgau in ihrer Baptistengemeinde getauft.