Polizei-Ticker

Samstag, 24. Dezember 2016

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Symbolfoto

Foto: TZ/Archiv

Torgau. Am Donnerstag, dem 22. Dezember, gegen 10.30 Uhr hat sich in Torgau auf der Warschauer Straße/Überführung in Höhe der Fußgängertreppe ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei war von einem in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Lkw-/Sattelzug mit Planenaufbau eine großflächige Eisscholle herabgefallen. Diese traf eine auf dem Gehweg laufende 82-jährige Fußgängerin, die dadurch zu Fall kam und Verletzungen erlitt, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, melden sich bitte auf dem Torgauer Polizeirevier, Tel. 03421 7560.