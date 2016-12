Lokalgeschehen

Dienstag, 27. Dezember 2016

Statt des Weihnachtsmannes kommt Väterchen Frost

Das Jolka-Fest wird meist öffentlich gefeiert.

Foto: privat

Torgau. „Eigentlich sind Weihnachten und das Jolka-Fest ganz unterschiedlich, doch sind sich auch so ähnlich“, sagt Valentina Serjakow, Vorsitzende des Vereins Zusammenleben in Torgau Nordwest. Sie selbst stammt aus Kirgisien und hat dort geheiratet. Ihre Mutter war Deutsche, auch ihr Vater hatte Deutsche Wurzeln. So zog es auch Valentina Serjakow zusammen mit ihren Eltern und zwei Brüdern mit ihren Familien im Jahr 2002 nach Deutschland. Ihre Schwester kam zwei Jahre später nach. Ein Bruder lebt heute in Sibirien. An das Jolka-Fest kann sie sich noch gut erinnern. „Während das russische Jolka-Fest eine öffentliche Feier auf öffentlichen Plätzen wie in Schulen, Kindergarten oder im Volkshaus ist, ist das Weihnachtsfest vielmehr ein Fest der Familie. Zu Sowjetunion-Zeiten war es mehr wie ein Neujahresfest. Es hatte niemand viel mit Religion am Hut.



Doch die Leute wollten auch ein Fest, mit einem großen geschmückten Baum und Geschenken feiern“, berichtet sie. Jolka heißt übersetzt Tannenbaum. Ein solcher wurde schließlich auf den Roten Platz in Moskau gestellt. „Natürlich auch geschmückt! Unter dem Tannenbaum wurde dann, mit jeder Menge Programm, mehrere Tage lang gefeiert. Es gab – und so ist es bis heute – Theater und Spiele für die Kleinen. Die Kinder kamen in bunten Kostümen zum Platz, ähnlich wie zum Fasching.“ Besonders freuten sie sich auf Väterchen Frost in seinem roten oder blauen Mantel und seine Enkeltochter Snegurotschka. Die beiden gehören einfach zusammen. Sie bringen, genauso wie der Weihnachtsmann, Geschenke für die Kinder, wenn diese ein Gedicht oder Lied vortragen. „Väterchen Frost und Snegurotschka kommen auf besonderen Wunsch auch zu den Familien nach Hause. Doch das ist eher selten der Fall.“



Hier in Deutschland wird die Tradition des Jolka-Festes bei den Russland-Deutschen weiter gepflegt. So wurde im Stadtteiltreff am 16. Dezember das Fest mit vielen Kindern gefeiert. Während im vergangenem Jahr das Märchen der Schneekönigin aufgeführt wurde, wurde in diesem Jahr ein ganz anderes Stück einstudiert. „Die Enkeltochter von Väterchen Forst lädt in diesem Jahr alle Waldtiere zum Fest ein. Die Waldräuber wurden nicht eingeladen. Und sie wollen das Fest ruinieren. Am Ende wird alles gut. Im Märchen wird viel getanzt. Väterchen Frost spielt mit allen Kindern und verteilt später die Geschenke“, verrät die Vorsitzende des Vereins. Schon vor Wochen begannen die Vorbereitungen. Einige Kostüme aus dem Fundus des Vereins wurden mit ein paar Nadelstichen von talentierter Mitglieder und Ehrenamtlichen aufgefrischt, andere komplett neu angefertigt.



Valentina Serjakow feiert in diesem Jahr das Weihnachtsfest mit ihren Geschwistern und deren Partnern. Es wird einen köstlichen Braten geben. Während die Deutschen zu Weihnachten gerne singen, passiert dies beim Jolka-Fest eher selten. Auch in die Kirche wird am 24. Dezember nicht gegangen. „Aber wir schauen sehr gerne die schönen Märchen und sind froh, dass wir alle zusammen sind. Wir haben den Tannenbaum geschmückt, ein Schwippbogen leuchtet im Fenster und viele Weihnachtslichter werden brennen. Es muss einfach gemütlich sein.“