Lokalgeschehen

Dienstag, 27. Dezember 2016

Neues FWG-Mitglied im Torgauer Stadtrat begrüßt

Torgau. Susanne Bolde rückte in der vergangenen Woche für die Freien Wähler in den Torgauer Stadtrat nach. Sie nimmt jenen Platz ein, den der langjährige Fraktionsvorsitzende Eckhard Schultze überraschend geräumt hatte. Nach der Verpflichtung Boldes durch Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU, „Ich bin froh, dass nun eine weitere Frau Einzug in den Stadtrat hält“) gab‘s von den Fraktionskollegen der Freien Wähler auch noch mal persönliche Glückwünsche. Unter anderem überraschte Claus Höfner mit einem Präsentverpackung, die auf einen edlen Tropfen schließen ließ. Glückwünsche gab’s natürlich auch von Axel Klobe, der unlängst erst zum Fraktionschef der Freien Wähler gewählt worden war. Daneben ist Klobe auch Chef der FWG-Gruppierung Torgau. Susanne Bolde wird künftig auch im Verwaltungsausschuss tätig werden. Zudem gehört sie zur Reservemannschaft der Freien Wähler im Technischen Ausschuss.