Dienstag, 27. Dezember 2016

Fortschritte bei Gutshaus-Restaurierung

Frank Pastille

Langenreichenbach. Das alte Gutshaus in Langenreichenbach liegt derzeit in der Obhut von Denkmal-Doktor Frank Pastille, der das Objekt wieder herausputzen will. Kurz vor Weihnachten verabschiedete er sich in die Winterpause, jedoch nicht ohne vorher mit der Torgauer Zeitung über den aktuellen Stand zu sprechen.



TZ: Herr Pastille, wie weit sind Sie mit ihren Arbeiten gekommen?

F. Pastille: Um es kurz zusammenzufassen: An der Frontseite zur Hauptstraße ist der alte Putz nun komplett abgestemmt. Darunter sind wir auf viele Befunde gestoßen. Das Gebäude wurde sehr oft ganz massiv umgebaut.



Was bedeutet das für Ihre weitere Arbeit?

Ich habe noch keine richtige Vorstellung, wie wir das Objekt jetzt herrichten könnten. Wir haben uns kürzlich mit dem Denkmalschutz beraten. Es geht auf jeden Fall nur mit Kompromissen.



Warum?

Es wurden viele verschiedene Baustile an dem Gebäude angewendet, dabei die älteren aber immer wieder überbaut. Wir haben keine Chance, einen einzigen wieder herzustellen, dazu ist zu viel kaputt. Es kann also nur eine Mischung werden. Die vordere Fassade soll dann als Muster für den Rest dienen. Die wollen wir nun mit Kalkputz bearbeiten. Aber dafür ist es jetzt zu kalt, der würde uns wieder von der Wand fallen.



Kommen Sie denn Innen voran?

Ja. Wir haben entkernt und viel DDR-Zeug rausgeholt, zugemauerte Durchbrüche wieder freigelegt, einige abgehängte Decken entfernt und auch die Toiletten rausgeschmissen.



Raus ist also viel. Ist denn auch schon wieder etwas rein?

Unser Ziel ist es ja, den alten, prunkvollen, hochherrschaftlichen Charme eines Rittergutes zurückzubringen. Wir wollen historische Baustoffe verwenden, die verlangen aber vorher einer Präparation. Zum Beispiel haben wir beim örtlichen Tischler gerade eine zweiflügelige Tür in Auftrag gegeben.



Jetzt ist dann erstmal Winterpause. Wann kann es weitergehen?

Die sichtbaren Maßnahmen, also Arbeiten an der Fassade, wahrscheinlich erst im März, wenn das Wetter besser wird. Es gibt aber auch schon vorher was zu tun. Die Anfertigung von Skizzen oder Messungen sind immer möglich.