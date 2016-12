Lokalsport

Dienstag, 27. Dezember 2016

Ulrike Gräßler darf nur zuschauen

Skispringerin Ulrike Gräßler muss schauen, wo der leistungssportliche Weg hinführt.

Foto: dpa

Wintersport. Ein bisschen traurig sei sie schon, sagt Ulrike Gräßler (30) mit Blick auf den Weltcup der Skispringerinnen, der in Lillehammer gestartet wurde. Die Eilenburgerin arbeitet nach ihrem verheerenden Sturz vor einem Jahr derzeit weiter an ihrem Comeback. Im Interview mit der LVZ spricht sie über den anstrengenden Weg zurück, ein mögliches Karriere-Ende und warum ihr die Rolle als TV-Kommentatorin so gut gefällt.



LVZ: Frau Gräßler, am 1. Dezember ist der Weltcup gestartet. Blickten Sie wehmütig nach Lillehammer?

U. Gräßler: Natürlich bin ich ein bisschen traurig, weil ich jetzt schon mit Bestimmtheit weiß, dass auch diese Saison für mich gelaufen ist. Das ist schwer zu akzeptieren und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin.



Wie geht es Ihnen?

Grundsätzlich schon gut, aber es dauert eben, die Muskeln wieder aufzubauen. Mein linkes Knie und das Sprunggelenk sind immer noch etwas unbeweglich. Trotzdem trainiere ich zwei bis drei Stunden am Tag im Rehazentrum Bad Enndorf. Wenn es gut läuft, wollen wir uns bald an die ersten Trockensprünge in der Halle herantasten.



Woher nehmen Sie nach all der Leidenszeit noch Ihre Motivation?

Die Motivation ist, dass ich wieder auf die Schanze zurückkehren kann.



Wie sieht der Zeitplan dafür aus?

Im Januar bin ich zur Nachuntersuchung in Berlin. Ich hoffe, dass mir die Ärzte dann konkret sagen, wie das weitere Vorgehen ist, ob mein Knie noch geschont werden muss oder ob ich wieder loslegen kann.



Stehen Sie eigentlich noch in Kontakt mit Ihren Nationalmannschaftskolleginnen und dem Trainerteam?

Nicht mehr so regelmäßig, aber das ist auch verständlich, weil jeder jetzt in seinem eigenen Fahrwasser schwimmt. Sie müssen sich auf die Saison vorbereiten, ich muss wieder gesund werden. Regelmäßiger ist der Kontakt mit Carina (Vogt, Olympiasiegerin 2014, Doppel-Weltmeisterin 2015), wir sind halt gut befreundet.



Im vergangenen Jahr haben Sie für Eurosport erstmals Wettkämpfe fürs Fernsehen kommentiert. Sehen und hören wir Sie künftig öfter in dieser Rolle?

Vielleicht. Wenn es sich ergibt, würde ich gern wieder mitmachen. Außerdem fällt es mir so leichter zuzuschauen als zu Hause auf der Couch. Ich habe dann einfach das Gefühl, auch ein bisschen dabei zu sein.



Und wie haben Sie selbst Ihre Kommentar-Premiere erlebt?

Es hat Spaß gemacht. Ich konnte über das reden, was ich sonst tagtäglich mache und den Zuschauern vielleicht eine neue Perspektive bieten. Aber es war auch ganz schön anstrengend, weil man sehr konzentriert sein muss.



Sind Sie durch Ihre lange sportliche Auszeit jetzt mehr bei der Bundespolizei eingebunden?

Nein, ich bin ja weiter Leistungssportlerin und will alles dafür geben, dass ich wieder gesund werde und diese Zeit kriege ich auch.



Und wenn es nichts wird mit der Rückkehr in den Leistungssport?

Ein paar Gedanken mache ich mir schon, konkret wird es aber erst, wenn wirklich der Zeitpunkt da ist, an dem ich aufhöre. Dann werde ich ein, zwei Praktika machen und kann mich hoffentlich in die Nähe meiner Heimat versetzen lassen.



Ein Job im Stab der Nationalmannschaft kommt nicht infrage?

Nein, eher nicht.