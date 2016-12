Lokalsport

Hartenfelser und Elbauer hatten die Nase vorn

Fußball. Sonntag in aller Frühe stellten sich acht Teams das Ziel, die Endrunde um die HKM zu erreichen. Achtzehn Spiele waren erforderlich, um Sieger und Platzierte zu ermitteln.

Nur die Mannschaften, welche Platz 1 und 2 belegen, können zur Endrunde. Schon in den beiden Vorrundengruppen eine „enge Kiste“. In Gruppe A musste sogar ein 6-Meter-Schießen über die Platzierung von 2 bis 4 entscheiden. Merkwitz konnte entspannt zusehen. Hartenfels II hatte den „Besseren Torwart und die sichersten Schützen“, und sie zogen ins Halbfinale ein. Die Gruppe B hatte nach sechs Spielen eine Platzierung. Elbaue und Hartenfels I erreichten das Halbfinale. Zwei interessante Halb-Finals mit 0:0-Ausgang. Beide Male gab es 6-Meter-Schießen. Es knisterte in der SaW. Voll konzentrierte Torhüter Ph. Schuster (Hartenfels I) und R. Leiter (Elbaue) hatten die reaktionsschnellsten Hüter und zogen ins Finale ein. Beide Teams hatten die Finalplätze schon in der Tasche. Merkwitz II siegte in der Schlusssekunde mit 1:0 gegen Hartenfels II im kleinen Finale. Das Finale, Höhepunkt der Veranstaltung, ein rasantes, faires Duell, welches 0:0 endete. Wieder mussten die „Knirpse“ zum 6-Meter-Schießen antreten. Sichere Schützen und tolle Reaktionen des Hartenfelser-Torwartes sicherten den Sieg. Bei der Siegerehrung viel Beifall für die gezeigten Leitungen vom tollen Publikum auf dem Stiefelgang.



Ergebnisse: Hartenfels Torgau II – Beilrode 1:1, Beilrode – Schildau 1:0, Merkwitz – Dommitzsch 1:0, Elbaue Torgau – Hartenfels Torgau 0:0, Hartenfels Torgau II – Merkwitz 0:1, Beilrode – Elbaue Torgau 1:2, Dommitzsch – Beilrode 0:0, Hartenfels Torgau – Schildau 1:0, Beilrode – Merkwitz 0:4, Schildau – Elbaue Torgau 0:2, Dommitzsch – Hartenfels Torgau II 0:0, Hartenfels Torgau – Beilrode 0:0

Halbfinale: Merkwitz – Hartenfels Torgau 4:5 n. 6 Meter (0:0); Elbaue – Hartenfels Torgau II 5:3 n. 6 Meter (0:0)

um Platz 7: Beilrode II – Schildau 1:2

um Platz 5: Dommitzsch – Beilrode 2:4 n 6 Meter (1:1)

um Platz 3: Merkwitz II – Hartenfels Torgau 04 II 1:0

Endspiel: Hartenfels Torgau 04 – Elbaue Torgau 5:4 n. 6 Meter (0:0)

Endstand:

1. SC Hartenfels Torgau 04

2. FC Elbaue Torgau

3. SV Merkwitz II

4. SC Hartenfels Torgau 04 II

5. FSV Beilrode 09

6. Dommitzsch SV Grün-Weiß

7. TSV 1862 Schildau

8. FSV Beilrode 09 II



Hartenfels Torgau I: Ph. Schuster, Ph. Kolaschinski, L. Moosdorf, E. Reinhold, K. Geisler, J. Mertig, L. Damm, K. Oschkinat, A. Bluschke

Elbaue Torgau: L. Leiter, L. Engel, L. Stäger, T. Waszkowski, P. Eschbach, L. Weber, F. Böhme

Hartenfels Torgau II: L. Schlorke, K. Thielicke, E. Kazmirek, St. Heinz, M. Schlesinger, K. Westphal, J. Rosche

Beilrode: N. Hefz, E. Burkhardt, M. Fischer, M. Martinka, N. Schröder, L. Majetschak, L. Müller, Leonie Berndt

Schildau: C. Rentsch, Y. Birkmann, Lena Hubeny, V. Kujat, F. Hempel, L. Szesny, N. Fischer, Annika Ehser

Dommitzsch: D. Linke, Th. Pixa, J. Dauscha, K. Schindler, Johanna Rischick, F. Hermann, F. Schindler, D. Hilliger, Fr. Brehm

Beilrode: O. Eiselt, A. Köhler, L. Pöge, K. Milling, M. Zweigler