Mittwoch, 28. Dezember 2016

Verkauf der Festwiese: Stadtrat Baldauf fühlt sich über den Tisch gezogen

Dr. Ingo Baldauf

Foto: TZ/Archiv

Torgau. So gar nicht in vorweihnachtlicher Stimmung zeigte sich Stadtrat Dr. Ingo Baldauf in der vergangenen Woche, als es um den Verkauf der Torgauer Festwiese an die EP Projekt und Verwaltungsgesellschaft Wohnen mbH aus Dresden ging. „Seit Juli wird mein Antrag zum Thema Festwiese ignoriert“, schimpfte Baldauf, der es lieber gesehen hätte, wenn die Stadt die Fläche selbst erschlossen und somit sämtliche Vorteile für sich behalten hätte. „Ich fühle mich hier regelrecht über den Tisch gezogen“, sendete er ein deutliches Signal in Richtung Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Die lächelte jedoch Baldaufs Bedenken beiseite. Denn ein Antrag sei das, was der fraktionslose Stadtrat vorzubringen glaubte, gewiss nicht gewesen. Immerhin hätte dieser von einem Fünftel aller Stadträte unterzeichnet sein müssen. Deswegen habe sie den „Antrag“ lediglich als Anfrage gewertet. Und auf diese hatte Barth zur letzten Sitzung des Jahres ein Totschlagargument als Antwort vorgebracht: „Wir sind dazu personell gar nicht in der Lage.“ Auch könne die Stadt das Risiko eines Baulastträgers bei einer derart großen Fläche nicht übernehmen. Bestätigt wurde dies von Hartmut von Wantoch. Die Festwiese sei nicht mit dem Wohngebiet Röhrweg zu vergleichen.



Torgaus Baudezernent verwies zudem auf den Umstand, dass sich im Falle einer Erschließung durch die öffentliche Hand erst frühestens in zwei Jahren etwas bewegen könne, weil Fristen für Ausschreibungen eingehalten werden müssten. Im Gegensatz dazu, so die Oberbürgermeisterin, sei durch die private Gesellschaft zugesichert worden, dass dies mit einem halben Jahr deutlich schneller gehe. Auch Peter Deutrich, der dem Verkauf letztlich doch zustimmte, sparte nicht mit Kritik. Dabei zielte er auf den Umstand, dass über das Verkaufsvorhaben nur nichtöffentlich diskutiert worden sei. Zwar recht lebhaft, wie er eingestand, doch eben nicht in aller Öffentlichkeit. „Ich als Stadtrat war deswegen nicht in der Lage, über dieses wichtige Thema mit den Bürgern zu sprechen“, monierte der fraktionslose Linke. „Dies ist keine Kritik an der Stadtverwaltung“, blickte er daraufhin in Richtung Oberbürgermeisterin. Vielmehr sei es als Grundsatzkritik an der sächsischen Gemeindeordnung zu verstehen. Deutrich forderte deswegen seine CDU-Kollegen auf, Wege zu finden, wie eine größere politische Teilhabe der Bevölkerung garantiert werden könne. Wer nun jedoch dachte, dass damit Deutrichs Redebeitrag beendet gewesen wäre, sah sich getäuscht. Denn danach wurde es noch einmal richtig spannend.



Dies lag an zwei Dingen: Erstens wollte Deutrich wissen, warum sich auf ein derart lukratives Projekt nur ein Interessent gemeldet habe. Zweitens fiel das Wort Gerüchte... – ein Umstand, den Deutrich eben wegen der nichtöffentlich geführten Diskussionen im Vorfeld nicht näher erläutern wollte, respektive konnte. Was Punkt eins betrifft führte Romina Barth aus, dass Bauträger bei jenem auf 2,5 bis 3 Millionen Euro teuren Erschließungsprojekt noch immer auf zurückhaltende Banken stießen. Deswegen sei man auch froh, mit der EP eine Gesellschaft gefunden zu haben, die mit ihren Referenzen das verkörpere, was die Stadt gesucht habe. Zum Punkt Gerüchteküche kam sie selbst auf das zu sprechen, was Deutrich Bauchschmerzen bereitete: Es gehe doch gewiss um die Frage, ob sie selbst oder ihr ehemaliger Geschäftspartner Peter Heil etwas mit Heiko Zöller von der EP zu tun habe, zumal Zöller (er soll die Hauptprojektleitung der Gesamtmaßnahme übernehmen, Anm. d. Red.) unter anderem in Radebeul ein Projekt gestemmt habe.



„Ich kann Ihnen versichern, dass ich Herrn Zöller noch nie gesehen habe“, entgegnete sie in Richtung Deutrich. Auch Herr Heil habe dies ihr gegenüber bestätigt... Konrad Theobald (CDU) sprach sich klar für einen Verkauf der Festwiese aus. „Ich bin froh, dass in relativ kurzer Zeit ein Wohnangebot geschaffen werden soll“, sagte er. Die Aufstellfläche für einen Zirkus – von LINKE-Fraktionschef Eberhard Sehrt als Gegenargument ins Feld geführt – könne kein K.o.-Kriterium für einen Stadtratsbeschluss sein, zumal Alternativflächen bereitstünden. Außerdem begrüßten Anwohner der Festwiese bereits den Umstand, dass hier eben kein Solarpark wachse und ein schneller Lückenschluss erfolgen solle. Letztlich stimmte der Stadtrat mehrheitlich für den Verkauf der Festwiese. Nur Dr. Ingo Baldauf und Eberhard Sehrt sprachen sich dagegen aus.



Details aus dem Beschlussantrag zum Verkauf der beiden Teilflächen:

• die Ausschreibungsfrist dauerte vom 23. Juli bis zum 6. Oktober

• der Kaufpreis beträgt 450 000 Euro; als Mindestgebot waren 425 000 Euro festgeschrieben

• der durchschnittliche spätere Verkaufspreis soll lageabhängig zwischen 85 und 100 Euro pro Quadratmeter liegen

• der Investor räumt ein, insgesamt 50 000 Euro Familienrabatte zur Verfügung zu stellen; die EP verankert diese Summe im Erschließungsantrag; die Mittelbereitstellung erfolgt durch einen Verzicht dieser Summe aus Rückflüssen der hinterlegten Sicherheitsleistungen; die Stadt Torgau kann dann frei aber zweckbestimmt für das Erschließungsgebiet junge Familien anteilig unterstützen

• der Verwaltungsausschuss hatte bereits am 6. Dezember in nichtöffentlicher Sitzung eine Vergabe an die EP empfohlen

• angedacht ist, das größere Teilstück in 35 Grundstücke aufzuteilen, das kleinere in sieben (Stand Oktober 2016)