Mittwoch, 28. Dezember 2016

15 Aussteller im Landratsamt

Deutlich mehr als 100 Interessierte zog es gestern aufs Torgauer Schloss.

Foto: TZ/C. Wendt

Torgau. Schon zur „Halbzeitpause“ zuckte Astrid Jessolat ein wenig enttäuscht die Schultern. „Leider nichts für mich dabei gewesen“, sagte die junge Frau, die seit August mit Familie wieder in der alten Süptitzer Heimat wohnt. Auf der Rückkehrerbörse, die gestern Vormittag auf Schloss Hartenfels stattfand, wollte die Diplom-Sportwissenschaftlerin aus München nach passenden Stellenangeboten in der Region schauen. „Ich bleibe trotzdem dran. Will unbedingt hier etwas finden“, hofft sie weiter.



So wie Jessolat nutzten zahlreiche Besucher die Kontaktbörse, um sich nach den Feiertagen über Arbeitsstellen in der Region zu informieren. So zum Beispiel auch Julia Einert, die derzeit noch in Berlin als veterinärmedizinisch-technische Assistentin arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und IT-Spezialisten Michael Zschintzsch aus Beilrode führte die Graditzerin indes am Stand des Kreiskrankenhauses Torgau mit Personalchef Ingo Poser ein längeres Gespräch. Mit ihren Ausbildungen und jetzigen Tätigkeiten räumte Poser beiden gute Chancen ein. Schnell wurden demzufolge die Kontaktdaten ausgetauscht. „Vor allem bei Labor- und Radiologieassistenten klafft in den kommenden Jahren eine große Lücke auf dem Markt“, sagte Poser.



An insgesamt vier Standorten hatte das Landratsamt gestern zu derartigen Rückkehrerbörsen geladen. Neben Torgau waren dies Delitzsch, Eilenburg und Oschatz. Insgesamt 57 Firmen präsentierten sich dabei dem Publikum. Allein in Torgau waren es 15. Zu diesen zählte auch die Firma Gräfendorfer aus Mockrehna. Personalleiterin Sabine Schiessel hätte gestern locker 15 Neuanstellungen tätigen können – wenn, ja, wenn es die Bewerberzahl zugelassen hätte. Angefangen beim Kraftfahrer über Qualitätsmanager bis hin zum Fachinformatiker ist das Unternehmen auf der Suche nach Arbeitskräften. Am Ende konnte Schiessel auf drei Bewerbungsschreiben sowie einige Bewerbungsankündigungen, die elektronisch erfolgen sollen, verweisen. „Es hat sich gelohnt“ fasste die Personalleiterin ihr Torgauer Gastspiel zusammen.



Nicht anders als bei Gräfendorfer ist die Lage bei der Torgauer Maschinenbau GmbH. Auch hier sucht Prokuristin Renate Blanke händeringend nach Fachpersonal. Ob Schweißer oder beispielsweise Industriemechaniker – TMB biete sehr gute Perspektiven. „Ziel ist es, unser Stammpersonal mittelfristig zu erweitern“, blickt Blanke auf eine sehr gute Auftragslage. Viel Lob gab es in diesem Jahr für die Veranstalter von Roland Ziesmann von der gleichnamigen Baugeräte GmbH aus Torgau. „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich vieles verbessert“, sagte Ziesmann, der gestern gemeinsam mit Tochter Carolin vor allem nach Baumaschinenmechatronikern für seine fünf Firmenstandorte Ausschau hielt.



Neben Jobangeboten im Hightech-Bereich bei AVANCIS und dem Adelwitzer Technologiezentrum, gehörten auch Angebote von Zeitarbeitsfirmen und K&S zur Palette. Anette Heilmann von den Torgauer Wohnstätten gab zudem einen Überblick über Wohnmöglichkeiten und freie Baugrundstücke. Zu Letzteren zählen beispielsweise die letzten drei im Torgauer Wohngebiet Röhrweg sowie „Am Eichberg“ in Mehderitzsch.



Uta Schladitz vom Landratsamt zeigte sich nach den zwei Stunden dann auch rundum zufrieden. Insgesamt habe man in Torgau 113 interessierte Besucher gezählt – der mit Abstand höchste Wert. In Delitzsch seien es 80, in Oschatz und Eilenburg jeweils 60 gewesen. Zwar hätten sich Unternehmen in ersten Gesprächen durchaus zufrieden gezeigt, doch eine genaue Auswertung werde noch erfolgen. „Es fiel auf, dass sehr viele kaufmännische Berufe nachgefragt wurden“, sagte Schladitz auf Nachfrage der Torgauer Zeitung. Dabei wollten viele Firmen mit Angeboten aus dem Facharbeitersektor punkten.