Mittwoch, 28. Dezember 2016

Von wilden Ren(n)tieren

Ein Geweihträger sieht rot: Weihnachtsmann und Rentiere sind in diesem Fall keine Freunde geworden.

Torgau/Neiden. Theorie und Praxis liegen manchmal noch weiter voneinander entfernt als Christbaumspitze und Weihnachtsstern. Also zumindest wenn Letzterer am Himmel leuchtet. Schon im November jeden Jahres wird in der TZ-Redaktion eifrig über die Ausgabe vom 24. Dezember diskutiert. Die soll genau wie die Silvesterzeitung etwas Besonderes sein. Gute Planung ist die halbe Miete. In besagter Sitzung sprießen die Ideen erfahrungsgemäß und manchmal gehen mit den Redakteuren auch ziemlich die Pferde durch, was sich leider erst immer bei der Umsetzung zeigt. Wir wollten diesmal – wie es der Legende entspricht – Weihnachtsmann und Rentiere etwas näher zusammenbringen.



Ein tolles Foto für die Titelseite sollte es werden. Vielleicht, wie der Bärtige die original skandinavischen Fellträger füttert. Oder bestenfalls sogar streichelt. Die Phantasie blühte, denn in Neiden gibt es mit Stefan Schieritz einen Züchter, der genau solche Weihnachtsmann-Schlitten-Transporteure besitzt. Der Termin war schnell gemacht. Kinder-Liebling „Eberhard“ legte seine rote Robe an und stand bereits erwartungsvoll vor dem Gatter, als vom Besitzer der dezente Hinweis kam: Die Tiere sind aber sehr scheu! Ihr müsst vorsichtig sein! Was nun folgte, war bestimmt ein Anblick für die Götter. Ein Weihnachtsmann, der sich einer Elfe gleich Schritt für Schritt anpirschte. Zwei Rentiere, die schon argwöhnisch Witterung aufgenommen hatten und von ihrem frischen Futter abließen.



Und dazwischen ein TZ-Fotograf, den schon die Skepsis gepackt hatte. Noch ging es auf leisen Sohlen vorwärts. „Bitte nicht sprechen!“– kam es von draußen. Da war es auch schon passiert: Eines der Tiere sprang wie wild zur Seite und flüchtete sich in die hinterste Ecke des Geheges. Abgehakt. Dann eben nicht. Dieser eine Geweihträger ist raus! Unser Weihnachtsmann stand nun wie zur Salzsäule erstarrt und wollte weiteren „Flurschaden“ vermeiden, während sich der Kameramann jetzt quasi im Bogen von hinten an die Futterstelle und das andere Tier schlich. Halb geduckt, Auge in Auge mit dem „wilden Lappländer“, rückte halbwegs zusammen, was zusammen gehört.



Zumindest im Fokus der Kamera. Klick, klick, klick – machte es, dann setzte auch dieser Angsthase zum Galopp an. Letzte Chance vorbei, die Anspannung löste sich. Was man vom Schuh des TZ-Mitarbeiters jetzt aber leider nicht mehr sagen konnte. Irgendwas klebte mächtig und stank hier sprichwörtlich zum Himmel. Der Fotograf war in einen großen dampfenden Kothaufen getreten. Auf die Titelseite hat es das Bild auch nicht geschafft. Dafür entstand wenigstens noch dieser Artikel mit der lustigen Erkenntnis, dass Theorie und Praxis manchmal viel zu weit auseinander liegen.