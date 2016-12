Lokalgeschehen

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Sexualstraftäter muss zittern





Torgau. Eine lange Anreise hatte der jetzt im Raum Hannover lebende Dieter K. (Name von der Redaktion geändert) zur Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht Torgau. Der 53-jährige gelernte Konditor, derzeit als Bäckereifachverkäufer tätig, muss sich wegen insgesamt zehn sexueller Straftaten verantworten, die er im Zeitraum zwischen dem 1. April 2004 und 10. Januar 2007 in einem nordsächsischen Dorf gegenüber Minderjährigen beging. Zudem wurde er angeklagt wegen Erwerbs und Besitz von pornografischen Fotodateien und Videos.

Allein 22 Minuten dauerte in der 90-minütigen Hauptverhandlung der Vortrag der Straftaten durch den Staatsanwalt. Danach ging die Beweisaufnahme zügig voran, weil sich der homosexuelle Angeklagte zu allen Punkten schuldig bekannte.



Allerdings erklärte der Mann, dass er die pornografischen Fotos und Videos mit der überwiegenden Beteiligung von Jungen unter 14 Jahren sich nie aus dem Internet heruntergeladen und sie auch nicht im Netz verbreitet habe. „Ich habe die Fotos und Videos auf CDs von einem pädophilen Mann gekauft. Allerdings gebe ich zu, dass ich schon seit meiner Jugend leidenschaftlich pornografische Videos und Fotos sammle. Vor allem, wenn es sich um verbotene Bilder handelt.“ Die Straftaten von Dieter K. wurden erst 2011 durch Zufall bekannt. Die Polizei hatte den Porno-CD-Lieferanten wegen anderer Straftaten gefasst. Bei der damit verbundenen Begutachtung von dessen Computerdateien wurden die Ordnungshüter auf den schwulen Dieter K. aufmerksam und stellten nach ihren Ermittlungen Strafanzeige bei der Staatanwaltschaft.



Trotz der von Straftaten nur so strotzenden Anklage erklärte der Angeklagte, dass er mit Marvin B. (Name von der Redaktion geändert), einem der einst von ihm missbrauchten Jungen, noch heute befreundet sei und ihn auch finanziell unterstütze. „Das ist keine Wiedergutmachung. Ich habe keine Schuldgefühle. Der Sex mit ihm stand nie im Vordergrund. Er hatte schulische Probleme, so dass ich mit ihm sogar gelernt habe. Ich wollte ihm helfen, auch weil er von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Ich unterstütze ihn gegenwärtig noch mit 100 Euro im Monat. Seine Eltern sind schwer krank und können ihm nichts geben. Der Junge hat sich auch nie über mich beschwert, dass ich Gewalt ausüben würde.“

Klingt nett. Aber es bleibt die schwere Straftat des Oralverkehrs in seiner Wohnung mit den damals nicht mal zehnjährigen Jungs, die sich in seiner Gegenwart auch untereinander befriedigten. Allerdings habe er die Kinder dazu nicht gezwungen.



Im letzten Wort nach der Beweisaufnahme erklärte Dieter K: „Ich habe großen Mist gebaut. Mir hat damals auch die Zärtlichkeit eines Partners gefehlt. Obwohl ich zu dieser Zeit neben der Schule wohnte, habe ich nie zu einem Kind Kontakt gesucht. Die Jungs hat ein damaliger Arbeitskollege in meine Wohnung mitgebracht. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich bitte um eine milde Strafe.“ In seinem Plädoyer hielt der Staatsanwalt dem Angeklagten sexuellen Missbrauch von Kindern in acht Fällen vor. Dabei hatte er die Jungs beobachtet, wie sie gegenseitig ihre Geschlechtsteile berührten. Zweimal warf der Jurist ihm schweren sexuellen Missbrauch aufgrund seines Oralverkehrs mit den Jungs vor. Dazu kam in zehn Fällen der Erwerb und Besitz von Kinderpornografieartikeln. Dafür beantragte der Staatsanwalt eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, die laut Strafprozessordnung aufgrund der Zeitdauer nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann.



Der Verteidiger sah seinen Mandaten zwar als schuldig des sexuellen Missbrauchs von Kindern, plädierte jedoch aufgrund eines minderschweren Falles auf eine Freiheitsstrafe von unter zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesprochen werden kann. Danach zog sich der Richter mit seinen Schöffen zur Beratung zurück. Als der Angeklagte in dieser Pause den Gerichtssaal verließ, sagte er zu seinem Anwalt: „Wenn ich ins Gefängnis muss, hänge ich mich auf. Das geht ganz schnell.“ Das braucht er allerdings nun nicht. Denn der Richter sprach ihn schuldig des sexuellen Kindesmissbrauches in acht tatmehrheitlichen Fällen, des zweifachen schweren sexuellen Kindesmissbrauches sowie des Besitzes von kinderpornografischen Materials in zehn tatmehrheitlichen Fällen. Aus diesen Gründen verurteilte das Schöffengericht den Angeklagten zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren, die für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss der Angeklagte innerhalb von drei Jahren eine Geldbuße in Höhe von je 3600 Euro an Marvin B., eines der Opfer, und an den Weißen Ring zahlen.



Der Richter begründete sein Urteil des minderschweren Falls von schwerem sexuellen Missbrauchs, das den Angeklagten vor dem Knast bewahrte, mit mehreren Fakten. „Der Angeklagte legte ein derart umfassendes Geständnis ab, so dass die Geschädigten nicht als Zeugen vor Gericht erscheinen mussten.“ Zudem habe Dieter K. keine Vorstrafen und gehe einer geregelten Arbeit nach (Nettoverdienst: 1200 Euro). Die damals missbrauchten Jungen haben offenbar keine Schäden davongetragen und seien auch nicht durch Drohungen zu den sexuellen Handlungen gezwungen worden. Außerdem sei der Angeklagte nicht mit seinem Geschlechtsteil in Öffnungen der Jungs eingedrungen, sondern der Oralverkehr fand umgekehrt statt. Den Angeklagten eine Therapie wegen seiner pädophilen Neigung zu verordnen, hielt das Schöffengericht nicht für notwendig. Denn Dieter K., der sich 2010 mit HIV infizierte, leistete sich keine weiteren Straftaten. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an und freute sich mit seinem Lebensgefährten, der die Hauptverhandlung sichtlich angespannt verfolgt hatte.