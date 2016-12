Lokalsport

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Wie geht es weiter mit Uwe Kammer?

Uwe Kammer ist schockiert. Der SSC Neiden 1997 verlängerte seinen Vertrag als hauptamtlicher Schützentrainer fürs Jahr 2017 nicht. Der 60-jährige Torgauer ist in dieser Funktion seit 2000 tätig und somit auch sportlicher Chef des Sächsischen Stützpunkts für die Disziplinen des Wurftaubenschießens, Trap und Skeet. Der Neidener Schießsportclub steigt mit der Trennung von Kammer aus der sogenannten Mischfinanzierung dieser hauptamtlichen Trainerstelle aus, an der der Sächsische Schützenbund und der Deutsche Schützenbund beteiligt sind. Damit werden die Finanzierungsbedingungen nicht mehr erfüllt, was das Aus für Kammer und für den Stützpunkt bedeutet. Grund für diese überraschende Nichtverlängerung sollen Meinungsverschiedenheiten zum Leistungssport zwischen dem erfolgreichen Trainer Kammer und drei geschäftsführenden SSC-Vorstandsmitgliedern sein.Konkret will sich Kammer nicht äußern, weil er keine „schmutzige Wäsche“ in der Öffentlichkeit waschen möchte. Bekannt wurde die Nichtverlängerung indes durch Insider. Aufmerksam wurde die TZ auch durch eine Meldung auf Facebook, wo vor wenigen Tagen Mitglieder die Einberufung einer Mitgliederversammlung zu dieser Problematik gefordert hatten. Die Meldung wurde jedoch alsbald wieder gelöscht. „Ich muss mir einen neuen Leistungsstützpunkt suchen. Angebote gibt es bereits“, sagt Kammer. Dabei schließt er nicht aus, sogar in ein anderes Bundesland zu wechseln. Für den erfahrenen Trainer ist es besonders ärgerlich, weil er sich bereits mit den Vorbereitungen seiner Schützlinge fürs kommende Jahr beschäftigt. „Mit Paul Pigorsch will ich den Start bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ins Visier nehmen. Wie wir das in dieser neuen Situation umsetzen wollen, weiß ich noch nicht.“ Wenig auskunftsfreudig gab sich Joachim Flechtner auf Anfrage der TZ. „Uwe Kammer ist zum 1. Januar 2017 nicht mehr bei uns als hauptamtlicher Trainer beschäftigt.Da er einen befristeten Arbeitsvertrag hat, sind wir auch nicht verpflichtet, die Gründe dafür anzugeben“, erklärt der Vorsitzende des SSC Neiden 1997 und ergänzt: „Ich gebe ihrer Zeitung nicht die Zustimmung, über unseren Verein zu schreiben.“ Damit dürfen die TZ-Leser aus Sicht des SSC-Bosses offenbar nicht mal erfahren, wer die Schießsportler ab Januar 2017 anleitet. Hintergrund soll laut Insidern indes sein, dass der SSC Neiden 1997 nicht mehr die Förderung seiner Topsportler zahlen kann und will. Was Chef Flechtner allerdings nicht bestätigte, weil er zu keinem Gespräch bereit war. Der Sächsische Schützenbund schätzt die Verdienste Kammers. Dessen Vize-Präsident Roland Ermer erklärte, dass der Landesverband dem Trainer nicht helfen könne, weil Kammer beim Verein angestellt ist. Der Arbeitgeber sei der Verein und mit ihm habe Kammer auch den Arbeitsvertrag abgeschlossen. „Der Verein hat gesagt: Kammer möchten wir auf keinen Fall weiter beschäftigen. Zu den Gründen möchte ich nichts sagen.Das geht uns nichts an. Das muss der Verein wissen. Damit fehlt uns als Verband die Grundlage, ihn weiter zu beschäftigen. Wir beteiligen uns nur an der Mischfinanzierung. Wir können ihm keinen Arbeitsort mit Arbeitsplatz hinstellen. Wir sind nicht der Arbeitgeber. Der Verband betreibt keine Schießstände. Das sind immer die Vereine“, erklärt der 52-Jährige und fügt an: „Für Uwe Kammer tut es mit leid. Er hat sich große Verdienste erworben mit der Entwicklung von starken Kadersportlern. Ich denke dabei nur an Paul Pigorsch. Eigentlich schade, dass es so gekommen ist. Aber der Verein SSC Neiden hat die Entscheidung getroffen.“ Dr. Winfried Nowack, 62, Leiter des Olympia-Stützpunktes Leipzig, bedauert, dass der Vertrag von Kammer nicht verlängert wurde. „Er ist in Sachsen der einzige hauptamtliche Schützentrainer für den Bereich Flinte. Mit ihm habe ich die letzten Jahre sehr gut und eng zusammengearbeitet.Ich habe dabei auch mitbekommen, dass es mit dem Arbeitgeber Probleme gab. Das eskalierte im Herbst dieses Jahres, als der Verein ihm mitteilte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Daraufhin habe ich als relativ Außenstehender die Verantwortlichen des Sächsischen Schützenbundes gebeten, mit den Verantwortlichen des Neidener Vereins zu reden. Doch die Fronten waren offenbar derart verhärtet, dass sich beide Seiten nicht einigen konnten.“ Nowack sorgt sich zudem um die Athleten. Dabei gehe es nicht nur um den 25-jährigen Trap-Schützen Paul Pigorsch, der zu den Kandidaten für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zählt. „Im Stützpunkt Neiden trainieren weitere veranlagte Schützen, die in ihren Disziplinen zu den Besten in Deutschland gehören. Diese Sportler stehen ab Januar ohne qualifizierten Trainer da.“