Lokalsport

Mittwoch, 28. Dezember 2016

SSV- und SVA-Sechs bestimmen das Niveau mit

Tischtennis. Nach ihrem Abstieg eine Etage tiefer im Bezirksspielbetrieb sind die Spieler des SV Arzberg und des SSV 1952 Torgau in der 2. Bezirksliga beziehungsweise Bezirksklasse angekommen und bestimmen inzwischen das Niveau in ihrer jeweiligen Spielklasse mit.

Die Arzberger nehmen seit etlichen Wochen in der 2. Bezirksliga (Staffel 2) hinter den punktgleichen, jedoch im Satzverhältnis besser dastehenden Tauchaern Platz zwei ein und halten sich damit die Option offen wieder aufzusteigen und zwar in die 1. Bezirksliga. Die mannschaftliche Geschlossenheit, gepaart mit individueller Stärke sind das große Plus der Arzberger. Ein weiterer großer Vorteil der Ostelbier ist es auch, dass an den jeweiligen Spieltagen ihnen fast immer der komplette Kader zur Verfügung steht. Nowack, Poser, die Richters und Co. haben das Zeug dazu den Meistertitel zu holen und werden sicherlich auch dieses Ziel verfolgen.



Aktuelle Tabelle nach der Hinrunde:

1. Tauchaer SV 87:35 15: 1

2. SV Arzberg 79:43 15: 1

3. SV Rot. Süd Leipzig III 75:46 10: 6

4. SV WBG/Medizin Borna 60:61 9: 7

5. SV Geithain 63:58 8: 8

6. TTV Marienb.-Leipzig 60:60 8: 8

7. Leipziger SV Südwest 52:71 5:11

8. ESV Delitzsch II 40:80 2:14

9. TTV Chemie Böhlen 29:91 0:16



Und auch die in der Bezirksklasse (Staffel 2) spielende Mannschaft des SSV 1952 Torgau kann auf eine sehr gute Hinrunde blicken, die sie mit dem 2. Platz abschließt. Von ihr thront lediglich der um einen Zähler bessere Ligakrösus TTC Holzhausen V. Zwei Spiele mussten die Torgauer in den bisherigen acht Punktspielen abgeben – gegen Tabellenführer TTC Holzhausen V (6:9) und den TTV 1990 Wurzen III (4:11). Die in der 1. Halbserie erfolgreichsten Spieler der Kreisstädter waren Jaroslav Vanek, Hans-Georg Stoppel und Mirko Gaudig. Betrachtet man die Aufstellungen der Torgauer an den einzelnen Punktspieltagen, so muss man feststellen, dass diese nur selten mit der Stammformation antraten. Gelingt den SSV-Spielern auch in der Rückrunde eine gute Serie, so ist auch ihnen der Aufstieg zuzutrauen.



Aktuelle Tabelle nach der Hinwunde:

1. TTC Holzhausen V 70:53 13: 3

2. SSV 1952 Torgau 82:38 12: 4

3. Leutzscher Füchse VII 69:52 12: 4

4. TTV 1990 Wurzen III 69:55 8: 8

5. SV Wölkau 65:57 8: 8

6. Tauchaer SV II 61:61 7: 9

7. SV Tresenwald 56:68 6:10

8. TTC Großpösna 1968 II 47:7503:13

9. SV BW Lindenau 31:9103:13

10. SV WBG/Medizin Borna II zurückgezogen