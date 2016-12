Lokalgeschehen

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Mehrere Bewerber für AfD-Mandat

Nordsachsen/Audenhain. Nachdem die TZ vor Weihnachten über das Vorhaben des Mockrehnaer Gemeinderats Sandro Oschkinat berichtet hatte, sich von der AfD als Bundestagskandidat aufstellen zu lassen, kommt Bewegung ins Kandidatenkarussell der Partei. Thomas Illig, Mitglied des AfD-Kreisverbands Nordsachsen, bestätigte in einer Nachricht an die TZ, dass Oschkinat Interesse an einer Kandidatur hege, es jedoch noch weitere potenzielle Kandidaten gebe, die sich um eine Nominierung bewerben wollten. Dazu gehöre er selbst genauso wie Ralph Nahlob vom Landesverband Sachsen, Ivo Teichmann vom Kreisverband Sächsische Schweiz Osterzgebirge, der AfD-Landtagsabgeordnete Detlev Spangenberg sowie der Leipziger Rechtsanwalt Roland Ulbrich.