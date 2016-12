Lokalsport

Donnerstag, 29. Dezember 2016

2016 wurden 43 870 Kilometer herunter gestrampelt

Allgemeine Zufriedenheit bei Henrik Wahlstadt und seinem Team vom Verein Sportfreunde Neuseenland, was die 2016er Auflage des Sparkassen-HeideRadCups anbelangt. Insgesamt waren auf den vier Distanzen – 40 km, 70 km, 110 km und 140 km – knapp über 700 Damen und Herren Radrenner unterwegs. Ein durchaus respektables, wenngleich auch nicht ganz zufriedenstellendes Ergebnis.Großen Zuspruch fand auch der AOK PLUS Familientour, mehr als 100 Kinder und Familien gingen in diesem Jahr an Start. Klar gab es im Vorfeld wieder das eine und andere organisatorische Problem zu lösen, musste verhandelt und teils mit Engelszungen geredet werden, doch insgesamt fällt Wahlstadts Resümee positiv aus: „Der Erfolg des sechsten Heideradcups bestätigt einmal mehr, dass unsere einzigartige Teamarbeit Früchte trägt. Wir freuen uns über die außerordentlich gelungene Veranstaltung. Für Eure Unterstützung bedanken wir uns recht herzlich. Bei der Charity Aktion von unserem Hauptsponsor M4Energy e.G. wurden auf einem festgestellten Rennrad 300 Euro erradelt und dem Ruderverein Torgau gespendet.“ Wahlstadt richtet seinen Dank auch an die Ämter der Städte Torgau, Schildau und Dahlen, an die Verwaltung im benachbarten Lossatal und die Kreisbehörde. Einzig, die Teilnehmerzahl entsprach nicht ganz den Erwartungen der Leipziger. 800 und mehr Radrenner waren erhofft, wenngleich man in diesem Jahr mit 712 Startern aus ganz Deutschland ein durchaus gutes Ergebnis erzielt hatte. Und auch bei den Zuschauern hatten sich Wahlstadt und seine netten Mitstreiter mehr Zuspruch erhofft. Vielleicht sind bezüglich der Teilnehmer und Zuschauer im kommenden Jahr mehr Leute am Start. Man darf gespannt sein.Auch in diesem Jahr reisten die Teilnehmer wieder aus ganz Deutschland an. Sie kamen aus Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Starter aus Hamburg, Bayern, Bremen, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen komplettierten das Teilnehmerfeld. Dazu Wahlstadt Feststellung: „Die erzielten touristischen Effekte sind nicht von der Hand zu weisen, was die ausgebuchten Unterkünfte in Torgau und den an der Strecke liegenden Gemeinden am Veranstaltungswochenende belegen. Besonders zu erwähnen war die diesjährige Beteiligung der Bevölkerung in den Durchfahrtsorten. Unzählige Zuschauer unterstützten die Radrennfahrer und sorgten für ein tolles Ambiente und eine außergewöhnliche Stimmung entlang der Strecke.“Eine interessante Zahl: Alle beim 6. Sparkassen-HeideRadCup gestarteten Teilnehmer (Radrennen und AOK PLUS Familientour) spulten summa summarum 43 870 Kilometer herunter. Und noch weitere interessante Zahlen im Zusammenhang mit den 712 Aktiven: Die verdrückten vor, während und nach dem Rennen rund 750 Bananen, labten sich an rund 600 alkoholfreien Bieren, verdrückten 350 Äpfel und die Besten erhielten 70 Pokale. Auch was die Organisation und Absicherung der Rennen anbelangt gab der Veranstalter interessante Zahlen heraus: An die 220 Helfer, 44 Polizisten und knapp 10 Motorradfahrer waren im Einsatz.Und, Wahlstadt & Co. sind bereits fest bei der Planung des HRC 2017. Für die 2017 ausgefahrene 7. Auflage des Sparkassen- HeideRadCups startet am 1. Januar das Anmeldeportal auf: