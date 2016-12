Polizei-Ticker

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Verwarnung nach Überschlag





Triestewitz. Glück im Unglück hatte am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, eine 44- jährige Frau. Die Peugeot-Fahrerin war auf der S 25 von Arzberg nach Triestewitz unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie auf den rechten Randstreifen, kam von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und überschlug sich auf einem Feld. Ein entgegenkommender Autofahrer (62) verständigte Polizei und Rettungswesen. Obwohl die Fahrerin augenscheinlich keine Verletzungen davontrug, wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach ärztlicher Untersuchung konnte sie entlassen werden. An Auto und Leitpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3100 Euro. Die Frau erhielt eine Verwarnung.