Donnerstag, 29. Dezember 2016

Moderator, Bufdi, Flüchtling

Der Palästinenser Iyad Muhaisen arbeitet beim Landratsamt Nordsachsen und übernimmt dort verschiedene Aufgaben.

Foto: TZ/Lindner

Torgau. Es war eine Premiere in doppelter Hinsicht. Zwar war es bei weitem nicht das erste öffentliche Zusammentreffen zwischen Migranten und Torgauern in der Stadt. Doch der Workshop Mitte Dezember in der Kulturbastion zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ war doch anders als Bisheriges. Die Kooperation zwischen dem Landkreis Nordsachsen, der Dresdner Initiative arche NoVa und dem KAP nahm sich methodisch der Klärung von kulturellen und zwischenmenschlichen Konflikten an. Die Änderung des Blickwinkels stand dabei im Fokus. Beispielsweise galt, Klischees der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe zu notieren und später zu erklären. Oder die Torgauer wurden in die Lage versetzt, nur auf Arabisch angesprochen zu werden und dabei am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, nichts zu verstehen.



Bisher einmalig für die Region war es, dass die Moderation der Veranstaltung in den Händen eines Geflüchteten selbst lag. Mit Iyad Muhaisen war es ein Palästinenser, der die Runde leitete. Er und acht weitere vom Landratsamt ausgewählte Flüchtlinge waren dafür mehrere Tage in Dresden, um für Aufgaben wie diese als Multiplikator ausgebildet zu werden. Der Workshop in der Kulturbastion galt sozusagen als „Probelauf, als hausinterner Test“, wie es Landkreis-Integrationsmanager Helmut Brenner ausdrückte. Und den haben sowohl das Format, das künftig in ähnlicher Art zur Wiederholung gelangen soll, als auch der Moderator, für den es ebenfalls das erste Mal war, bestanden.

Bisher ist Iyad Muhaisen jedoch in anderer Funktion aufgefallen. Den meisten Asylbewerbern und auch einem Großteil der Flüchtlingshelfer der Region dürfte er bekannt sein. Seit April dieses zu Ende gehenden Jahres ist er Bundesfreiwilligendienstler im nordsächsischen Landratsamt in der Integrationsabteilung, bekommt seine Aufgaben von Helmut Brenner, 21 Stunden in der Woche. Die Stelle läuft über den Verein Arbeit und Bildung Torgau (ABT) und wurde bereits verlängert. Maximal 18 Monate sind so möglich. Neben der neuen Aufgabe als Workshop-Leiter hilft Muhaisen bei der Integration anderer Geflüchteter. „Ich begleite sie unter anderem bei wichtigen Terminen, helfe auch beim Übersetzen“, beschreibt der 46-Jährige seine Arbeit. Natürlich sind dafür eine gewisse Aufgeschlossenheit und natürlich auch gute Deutschkenntnisse vonnöten. Einen reinen Sprachkurs habe er aber nicht besucht. Oder besser gesagt: nicht bekommen. Als Palästinenser muss er den Menschen aus den nicht sicheren Herunftsländern den Vortritt lassen. „Ich habe mir das Meiste selbst beigebracht.“



Dem Umstand, dass der Mann aus Gaza kommt, ist es auch geschuldet, dass er immer noch keine Aufenthaltserlaubnis hat. Seit Mai 2015 ist er in Deutschland, war zunächst in Greudnitz, kam dann nach Torgau. Bisher lebt er hier nur mit einer Aufenthaltsgestattung. „Für Palästinenser ist das aber immer noch eine normale Wartezeit“, weiß er. Andere haben Vorrang. „Ich warte geduldig auf eine Entscheidung“, sagt Muhaisen. Dabei gibt er – so gut es von seiner Seite aus möglich ist – Einblicke in das Verfahren. „Dass zwischen 2008 und 2014 drei Kriege im Gazastreifen tobten und selbst Deutschlands Außenminister Steinmeier noch im Juni 2015 von katastrophalen Zuständen in Gaza selbst sprach, zählt dafür nicht“, sagt er. „Es hängt allein von deiner persönlichen Geschichte ab, ob du bleiben darfst oder nicht.“

Die möchte der studierte Elektro-Ingenieur nicht im Detail in der Zeitung lesen, sagt nur soviel: „Ich habe in meiner Heimat direkt neben einem militärischen Aufmarschplatz gewohnt, mitten in der Stadt. Auf den wurden immer wieder 2000-Kilogramm-Bomben abgeschmissen ...“ Die anderen Gründe, die ihn vertrieben, möchte er nicht preisgeben. Aus Angst. „In Gaza hatte ich nur noch Angst“, sagte er immer wieder. „In Deutschland bin ich mit meiner Frau“ – Kinder hat er keine – „nur aus Sicherheitsgründen.“



Sobald in seiner Heimat wieder Frieden herrscht, möchte er unbedingt wieder zurück. Und das besser heute als morgen. Seine Gründe dafür sind nur allzu nachvollziehbar. Anschaulich beschreibt er: „Stellen Sie sich mal das Sozialgefüge vor“, fängt er an: „Auf der sozialen Treppe bin ich von fast ganz oben mit meiner Herkunft runtergefallen bis ganz unten.“ Zufrieden wirkt er dabei nicht. „In Gaza war ich, Iyad Muhaisen, der anerkannte Ingenieur“, sagt er nicht ohne Stolz, um dann leise weiterzureden: „Hier bin ich nur eine Aktennummer, ein ‚Flüchtling‘, lebe von Sozialhilfe.“ Dort habe er ohne Zweifel ein besseres Leben gehabt.

Weil eine Rückkehr und eine verbesserte Lage in Gaza für absehbare Zeit aber äußerst unwahrscheinlich sind, tut er sein Bestes, um hier weiter voran zu kommen. Durch eine Teilnahme an den berufsorientierten Kursen im Europäischen Bildungswerk hat er im neuen Jahr die Chance auf eine Arbeit. In seiner alten Branche. „Ich gehe eine Woche testweise arbeiten in Doberschütz. Wenn ich mich da gut anstelle, bekomme ich vielleicht eine feste Stelle“, sagt Iyad Muhaisen, der palästinensische Flüchtling, und wirkt sogleich wieder etwas hoffnungsvoller.