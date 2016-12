Lokalgeschehen

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Spiegelkarpfen für tolles Silvestermahl

Betriebsleiter Thomas Plate mit einem Spiegelkarpfen.

Foto: TZ/N. Wendt

Torgau. Ein Prachtexemplar, das Thomas Plate da für die Heimatzeitung präsentiert. Der Betriebsleiter der Teichwirtschaft Wermsdorf-Torgau, Betriebsteil Torgau, hat alle Mühe, das große Schuppentier für einige Momente ruhig zu halten. Dann sind die Fotos im Kasten und der vier Jahre alte Spiegelkarpfen darf zurück ins Wasserbecken. Vorerst.



Denn in den nächsten Tagen erwarten die Mitarbeiter wieder einen Ansturm von Kunden. Zwar geht die Saison von Oktober bis April. Aber kurz vor Weihnachten und zu Silvester ist die Nachfrage am größten. 600 bis 800 Stück Fisch werden bis zum Neujahrstag bestimmt wieder über die Ladentheke gehen, schätzt Thomas Plate ein. Heute und morgen ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet, am Silvestertag von 8 bis 12 Uhr. Dann heißt es jetzt in der Hauptverkaufszeit schon mal: Schlange stehen. Menschen drängen auf den Betriebshof in der Nähe des Großen Teiches, viele parkende Autos zum Teil mit auswärtigen Kennzeichen zeigen das rege Interesse. „Wir haben nicht nur viele Stammkunden im Raum Torgau. Es kommen auch viele Rand-Leipziger und Ostelbier mit EE-Autonummer“, so der Betriebsleiter.



Das Fischgericht zu Silvester hat bei vielen Familien Tradition. Die Nachfrage blieb in den vergangenen Jahren gleich stark, es gab sogar einen leichten Anstieg, vermutet Thomas Plate. Karpfen blau und Karpfen gebraten dürften sich bei der Zubereitung die Waage halten, meint der Experte. Karpfen sei immer noch der Hauptfisch. Allerdings werden in diesen Tagen auch Forellen und in geringer Stückzahl Störe und Hechte verkauft. Die Tiere stammen aus den Gewässern der Teichwirtschaft. Nur Forellen werden zugekauft. Um sie aufzuziehen, wäre es hier zu warm. Sie stammen aus der Region Zschopau oder dem Erzgebirge. Der abgebildete Spiegelkarpfen wurde übrigens beim Abfischen am ersten November-Wochenende aus dem Großen Teich geholt und befand sich zwischenzeitlich in der Helteranlage.