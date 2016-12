Lokalgeschehen

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Umzug erfolgt etwas später

Torgau. Der Umzug der Torgauer Obdachlosenunterkunft von der Wolffersdorffer Straße in die Friedrich-Naumann-Straße wird sich noch etwas gedulden müssen: Wie Torgaus Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer erklärte, sei die Umnutzung der neuen Räumlichkeiten nur unter Auflagen genehmigt worden. Hintergrund sei der Austausch zweier Fenster. Die Bauarbeiten sollen noch im Januar über die Bühne gehen. Parallel dazu werde bereits eine Möblierung erfolgen. „Ich hoffe, dass spätestens im Februar alles in Ordnung ist“, sagte Kirchhöfer. Bis dahin würden die derzeit noch sechs Bewohner in den alten Räumlichkeiten betreut.



Der Stadtrat hatte in der vergangenen Woche der Änderung der Satzung über die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften einschließlich der Benutzungsordnung zugestimmt. Mehrheitlich folgte man damit einer Empfehlung des Verwaltungsausschusses. Die Unterbringung von Obdachlosen schlägt künftig mit 300 Euro pro Person und Monat zu Buche. Die Summe ist damit um einiges höher als noch der vom Stadtrat gekündigte Betreibervertrag mit der Human-Care GmbH auswies. In diesem waren lediglich 186 Euro pro Person und Monat festgesetzt, die von den Sozialträgern übernommen werden. Jene 186 Euro führten nach Angabe der Verwaltung zu einer jährlichen Unterdeckung von gut 50000 Euro.