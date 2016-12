Lokalgeschehen

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Der Roland wirft nun auch mit Pfeilen

Die Mannschaft des SV Roland: v.l.n.r. John Hofmann, Marcel Goldschmidt, Ramon Otte, Frank Krahl und Heiko Goldschmidt.

Foto: privat

Belgern. Immer dann, wenn der TV-Sender ProSieben eine Promi-Sendung daraus macht, steht fest: Hier liegt gerade etwas voll im Trend. So wird es nun auch Anfang Januar sein. Thema: Darts. Aus der einstigen Nischen- und Randbeschäftigung entwickelt sich eine salonfähige Präzisionssportart. Sie verdingt sich – zugegeben – immer noch hauptsächlich in Kneipen, Bars und vergleichbaren Institutionen. Aber das gehört zum Charme dieser Beschäftigung.



Seit einigen Jahren hat sich Darts als Sport auch in der Torgauer Region breit gemacht. In der mittelsächsischen Dartliga findet man einige Torgauer Teams. Die nennen sich Torgauer Braunbären, „White Wolf“ Torgau, „Die Fritzen“ Torgau oder DC „Abendfrieden“ Torgau. Anhand der Namen lässt sich schnell ableiten, dass dahinter keine eingetragenen Vereine stehen sondern mehr oder weniger lose organisierte Hobby-Gruppen.



Ein Hobby ist Darts freilich auch noch in Belgern. Aber dort geht man andere Wege. Mit Beginn der aktuellen Saison ist auch ein Team aus der Rolandstadt in der Liga am Start – unter dem Namen SV Roland Belgern-Darts. Seit dem 1. September dieses Jahres existiert eine eigene Abteilung im Sportverein für die Darter. Zehn Mann gehören ihr aktuell an. Manager der Abteilung, wenn man das so sagen kann, ist Kurt Kisser, eigentlich Fußball-Chef im Verein. Doch auch für die Pfeilewerfer macht er sich nun stark. Er übernimmt „das ganze Bürokratische“ und hat zwei Dartautomaten für das Vereinsheim organisiert.



Den Wettkampf-Part übernehmen andere. Und das überaus erfolgreich. Die neue Mannschaft ist bisher noch ungeschlagen, hat bisher erst ein Mal Unentschieden gespielt. Dabei ist die Hinrunde bereits absolviert. Damit ist Team-Kapitän Frank Krahl sehr zufrieden. „Wir könnten uns sogar eine Niederlage leisten“, was aber absolut nicht geplant ist. Denn „wir wollen sofort aufsteigen“, so der 58-Jährige Staritzer. Ambitionen hat die Truppe. „Wichtig war, dass wir gleich das erste Spiel gewonnen haben. Sonst wäre das gleich ein erheblicher Dämpfer für unsere Moral gewesen“, weiß wiederum Kurt Kisser.



Doch woher kommt eigentlich die Leidenschaft, die Faszination Darts in Belgern? Da habe jeder seine eigene Geschichte, meint Frank Krahl. Er beispielsweise sei ein „Spätstarter“, habe erst vor vielleicht zehn Jahren angefangen und mit Freunden in der Kneipe ein paar Pfeile geworfen. „Irgendwann hat mir meine Frau dann eine Dartscheibe geschenkt. Und wenn die erste 180 geschafft ist“ – also die maximale Punktausbeute mit drei Pfeilen – „fängt man Feuer.“ Seitdem steht er jeden Tag mindestens eine halbe Stunde vor der Scheibe und übt.



Weit mehr Zeit verbringt Marcel Goldschmidt beim Darten. „Jeden Tag mindestens vier, fünf Stunden“, sagt sein Vater Heiko. „Die ersten Pfeile wirft er schon früh bevor er überhaupt im Bad war.“ An die Scheibe an der Wand in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung. Die musste sogar schon gedämmt werden ob der dauerhaften Einschläge.

Der 17-Jährige ist das große Darts-Talent der Region. „Ich spiele seit neun Jahren, mein erstes Turnier habe ich mit Neun gewonnen“, sagt er. Die Hobby-Runden in der Region gewinnt er mittlerweile alle, zuletzt erst wieder das weihnachtliche Werfen in Dommitzsch. Wenn er nach dem Motto ‚Der gewinnt ja sowieso‘ nicht gerade ausgeladen wird, geht der Sieg nur über ihn. Leipziger Junioren-Stadtmeister ist er bereits. Und dabei soll es nicht bleiben. In Riesa gastiert jährlich die Europa-Tour der Professional Darts Corporation (PDC), der prestigeträchtigere der beiden Welt-Dartverbände. In den letzten beiden Jahren hatte sich Marcel Goldschmidt dafür in die Qualifikation gewagt.

Natürlich reichte es noch nicht für den Hauptwettbewerb, aber der Belgeraner konnte so mit einigen Profis auf Tuchfühlung gehen, Luft auf den größeren Bühnen abseits des Kneipen-Darts schnuppern. Nicht erst dabei reifte der Gedanke, irgendwann sein Geld mit dem Sport zu verdienen. „Wenn es reicht, möchte ich Profi werden!“, kennt Marcel sein Ziel.



„Aber erst, wenn er seine Ausbildung hinter sich hat“, schränkt Vater Heiko ein. Derzeit ist er im zweiten Lehrjahr bei Interpane. Ob er das Talent vererbt hat? Darauf weiß Goldschmidt Senior keine Antwort. „Aber auf jeden Fall die Leidenschaft.“ Denn der Vater wirft seit 20 Jahren Pfeile in der heimischen Garage, ist auch Teil der Abteilung beim SV Roland und zählt zur erfolgreichen Darter-Mannschaft. Natürlich ist er stolz auf seinen Jungen. Und auch ein gemeinsames Ziel haben die beiden. Und die Abteilung. „Auch wenn das ein bisschen übertrieben klingt“, beginnt Mannschaftsleiter Frank Krahl. „Aber Fernziel ist die Bundesliga.“ Auch der besonne Kurt Kisser hält das nicht für ausgeschlossen: „Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft und eine gute Harmonie in der Truppe. Und auch ein paar gute Junioren. Wenn die sich ähnlich entwickeln wie Marcel, dann ist vieles möglich.“